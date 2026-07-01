TKP'den Özgür Özel'e NATO Tepkisi - Son Dakika
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TKP'den Özgür Özel'e NATO Tepkisi

01.07.2026 17:55
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Kemal Okuyan, Özgür Özel'in NATO yazısını eleştirerek Türkiye'de düzen siyasetinin NATO ile uzlaşı içinde olduğunu belirtti.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Financial Times'taki yazısına tepki göstererek, "Bu yazı NATO'nun, Türkiye siyasetinde ne kadar ciddi bir ağırlığa sahip olduğunun itirafı olarak da okunabilir. Türkiye'de düzen siyaseti NATO konusunda mutlak bir uzlaşı içinde" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuya ilişkin sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP lideri Özgür Özel Newsweek'ten sonra Financial Times'a da yazdı. Bilinen yaklaşım sürüyor: AKP'ye güvenilmez, biz NATO'nun çıkarlarına daha uygun bir partiyiz. Özeti bu. Bunun bir özet değil, iftira olduğunu söyleyenler çıkabileceği için bir bölüm paylaşalım buraya Özel'in söylediklerinden: 'NATO zirvesinde Erdoğan kendini vazgeçilmez biri olarak gösterecektir. Ancak hiçbir ülkenin stratejik değeri, demokrasisinin yok edilmesiyle artmaz. Türkiye'nin müttefikleri, Erdoğan yönetiminin kendi çıkarlarına oluşturduğu riski net bir bakış açısıyla değerlendirmelidir. Kısa vadeli jeopolitik çıkarlar uğruna otoriter rejimlere meşruiyet kazandırmak tarihi bir hatadır. Bu yaklaşım nadiren istikrar getirir. Çoğu zaman ise ileride hesaplaşma anını daha tehlikeli kılar.'"

"NATO TÜRKİYE SİYASETİNDE CİDDİ BİR AĞIRLIĞA SAHİP"

Daha açık nasıl ifade edilebilirdi ki? Özel, Erdoğan'ın bir gün Moskova'ya, diğer gün Pekin'e de yanaşabileceğini hatırlatarak dikkatli olmaya çağırıyor Batılı ülkeleri. Bütün bunları 'Türkiye siyasetine karışmanızı istemiyoruz' uyarısı telafi etmiyor, etmez. Kaldı ki, bu yazı NATO'nun, Türkiye siyasetinde ne kadar ciddi bir ağırlığa sahip olduğunun itirafı olarak da okunabilir. Türkiye'de düzen siyaseti NATO konusunda mutlak bir uzlaşı içinde. İç politikada bu kadar gerilim varken bu mutabakat şaşırtıcı gelebilir. Ama aslında şaşırtıcı bir şey yok.

İç politikadaki gerilimlerin yarattığı tozu toprağı kenara çekin, karşınıza yine çok güçlü bir mutabakat çıkar: Piyasa ekonomisi. Yani kapitalizm. Yani sermaye egemenliği. Yani sömürü düzeni. Yani yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik, işsizlik ve kriz üreten toplumsal sistem. İçerdeki bu mutabakatın ürünüdür dışarıdaki NATO mutabakatı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TKP'den Özgür Özel'e NATO Tepkisi - Son Dakika

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