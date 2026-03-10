TKP Genel Sekreteri: Enerji Krizi İran'ı ve Avrupa'yı Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TKP Genel Sekreteri: Enerji Krizi İran'ı ve Avrupa'yı Etkiliyor

10.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Okuyan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının enerji maliyetlerini artırdığını belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve ardından başlayan çatışmalı sürecin enerji maliyetlerini artırdığına işaret ederek, "Dünya sistemi, doğal gaz ve petrolün dağıtımında çok büyük darbeler aldı. Bu İran'ı da etkiliyor. 4-5 ülkenin üretimi durdu" dedi. Okuyan bu durumun Avrupa'yı da etkilediğini ve sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirdi.

ABD ve İsrail'in yalnız olmadığını, bir ittifak sisteminin bu saldırganlığın arkasında durduğunu savunan Okuyan, şunları söyledi:

"Doğrudan savaşa katılmaya isteksizliğin nedenlerini görmek lazım, Avrupa ülkeleri gibi, ABD en çok İngiltere'ye yükleniyor, anketlerde 'savaşa katılmamalıyız' oranı Türkiye'ye yakın. İktidarlar pamuk ipliğine bağlı ve bu büyük bir baskı. Öte yandan ABD ve İsrail'in ortaya çıkarmayı planladığı yeni dünya sisteminde kendilerine yer olmadığına ya da hareket alanlarının tamamen ortadan kalkma ihtimali bulunduğuna ilişkin kanaatleri de var. Normalde İran'da rejimin düşmesini isteyecek Avrupa'daki iktidarlar, bu savaşın ABD lehine bitmemesini istiyorlar. Bu AKP iktidarı için de geçerli. Bir yandan 2024'ten beri ABD'yle sorunları azaltıp daha çok iş birliği yaptılar ama İran'da hızlı bir yıkım istemiyorlar. İsteyen var mı o da ayrı konu."

"Şu anda İran'a dönük nükleer saldırı noktasında değiliz"

Saldırılar sonrası artan enerji maliyetlerine de dikkati çeken Okuyan, "Dünya sistemi, doğal gaz ve petrolün dağıtımında çok büyük darbeler aldı. Bu İran'ı da etkiliyor. 4-5 ülkenin üretimi durdu. En çok üzerinde durulan Katar'daki doğal gaz üretimi. Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Umman'da ve Irak'ta önemli petrol tesisleri de üretimi durdurdu" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın bu durumdan çok etkilendiğini ve sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Okuyan, "Uzun sürerse Türkiye de topun ağzında. Herkes, Çin de etkilenir diyor ama onunla kalmaz, Asya da buradaki üretime bağlı" dedi.

Okuyan nükleer silahların devreye alınıp alınmayacağına ilişkin de "Bu savaşın yaygınlaşma olasılığı ve nükleer güçlerin karşı karşıya gelme olasılığı var ama şu anda İran'a dönük nükleer saldırı noktasında değiliz. Ancak İran yenilmezse ABD de 'beceremedim' demezse önümüze 'Bu savaş nasıl biter?' sorusu geliyor. İki taraf açısından maliyetler çok yükselirse bir çıkış yolu bulunur, tabii umarım ABD-İsrail yenilgisi ile biter. Öte yandan gerçekçi olacaksak bir tıkanma noktasına gelebilir" diye konuştu.

"Çin ve Rusya'nın savaşı yayma niyeti yok"

İran'ın ABD üslerini ve sermayesini hedef alacağını duyurduğunu belirten Okuyan, "Savaşın yayılma riski var. Herkesin gözü kulağı da Çin'de, Rusya'da. Tabii silah tedariki, istihbarat paylaşımı yapılıyordur ama onların bu savaşı yaygınlaştırmak gibi bir niyeti yok" dedi.

Okuyan, "Türkiye'nin bu savaşa katılımı için ABD'nin uyguladığı politikalar şimdilik tutmadı. Kürt coğrafyasındaki bazı siyasi hareketleri öne sürüp Türkiye dahil edilecekti, bir rekabet olacaktı, şimdilik olmadı" ifadelerini kullandı.

"Küba ayakta kalmalı. Onlara borcumuz var"

Trump'ın Küba'ya tehditleri ve Küba'yla dayanışma konusunda da Okuyan, "Küba'yı savunmayı sorgulayan herkes sermaye sevicidir. Küba başka bir toplumsal sistem kuruyor. 'Yoksulluk var' demek, 'abluka hikaye' demektir. Küba önemli. Ahlaki olarak bu keyfiliğe, başındaki tüm belalara rağmen kafa tutuyor. ABD'yi tehdit etmiyor, silahı yok. Asıl mesele başka bir alternatif olduğu düşüncesini yok etmek istemeleri. Küba ayakta kalmalı. Onlara borcumuz var. Ayrıca insanlık bu tehditleri durduramazsa seçim gibi başlıklar da ortadan kalkar. İran'da da aynı şekilde, direncinin artırılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Kemal Okuyan, Orta Doğu, Politika, Savunma, Avrupa, Enerji, İsrail, Güncel, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP Genel Sekreteri: Enerji Krizi İran'ı ve Avrupa'yı Etkiliyor - Son Dakika

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:00:35. #7.13#
SON DAKİKA: TKP Genel Sekreteri: Enerji Krizi İran'ı ve Avrupa'yı Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.