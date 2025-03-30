Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "Akp, Baskıcı Adımlarını Gücünü Artırdığı İçin Değil, Zayıfladığı İçin Atıyor"

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından iktidarın attığı adımlara ilişkin, "Son 10 güne baktığımızda gerçekten yönetemediklerini görüyoruz. Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanını tutuklamak büyük bir hamledir ancak ortada bir plan dahilinde yürüyen bir süreç yok. Yargı kararlarında ve toplumsal olaylara müdahalelerde büyük bir tutarsızlık var. AKP, baskıcı adımlarını gücünü artırdığı için değil, zayıfladığı için atıyor" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tele1'de Zeynel Lüle'nin programına konuk oldu. Okuyan, programda gündeme ilişkibn değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında milyonların sokakları doldurduğu protestoların yalnızca İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla açıklanamayacağını kaydeden Okuyan, "Toplumda aslında 25 yıllık bir öfke var. Bu öfke zaman zaman çok güçlü şekilde Gezi'de olduğu gibi ve şimdi de daha küçük örneklerle kendisini açığa çıkarıyor. Dolayısıyla arka planı, öyküsü olan bir süreçle karşı karşıyayız" diye konuştu.

İktidarın toplumda büyüyen tepkiyi öngöremediğini kaydeden Okuyan, AK Parti tabanındaki hoşnutsuzluğun da etkili olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"AKP'nin kendi tabanında ciddi bir inançsızlık ve heyecansızlık var. Bunun temel nedeni de hayat pahalılığı. AKP'ye oy veren milyonlarca kişi yoksul ve daha da yoksullaştı. Henüz kopmuyorlar ama eriyorlar. O zaman söylediğimizde eleştirildik. AKP Suriye'de 'kazandı' değil mi? Yıllarca mücadele ettikleri Esad rejimini düşürdüler. Toplumda bir heyecan yaratabildiler mi? Bugün AKP'nin tabanında hiçbir heyecan yok. Kendi kadroları yazmaya başladılar. Sessizlikten şikayet etmeye başladılar. Bu kırılma ağırlıklı olarak depremde başladı. Yani depremin Türkiye'de yarattığı toplumsal, ideolojik, siyasi kırılma hafife alınamaz. Bu iktidarı ciddiye almak lazım. Direnmek lazım, boyun eğmemek lazım. Anayasal haklarını kullanmalıdır yurttaşlarımız. Ama bunu yaparken yandık bittik kül olduk denmemeli. Umudu çoğaltmalı. Son 10 güne baktığımızda gerçekten yönetemediklerini görüyoruz. Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanını tutuklamak büyük bir hamledir ancak ortada bir plan dahilinde yürüyen bir süreç yok. Yargı kararlarında ve toplumsal olaylara müdahalelerde büyük bir tutarsızlık var. AKP, baskıcı adımlarını gücünü artırdığı için değil, zayıfladığı için atıyor."

" Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bir parti değiliz"

Okuyan, muhalefeti neden desteklemediklerine ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bir parti değiliz. İttifak yapan da bir parti değiliz. O zaman hep soru sorulurdu 'birlik nasıl olacak' diye. Diyorduk ki gerçek sorunlar ortaya çıktığında zaten alanda, okulda, fabrikada, sokakta bir araya gelinir ve orada kimse siyasi görüşünü falan da sormaz. Bu son protestolarda çok farklı siyasi partiler ya da farklı ideolojik yönelimleri olan kişiler yan yana geldiler. Doğrusu budur. Biz yine aynı noktadayız. Biz yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeyeceğiz. Farklı bir bakış açımız var. Mesela İmamoğlu'nu çok sert eleştiren bir partiyiz ama bu başka bir şey. Şu andaki karşı çıkışımız tamamen bizim genel genel oy hakkıyla, insanların seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmakla ilgili.

"Yoksulluğun nedenlerini ortaya koyan bir program gerekiyor"

Haksızlığa karşı halkımız ayağa kalktı. Ayağa kalkarken yoksulluktan kaynaklı tepkiler de ortaya çıktı. Bundan sonrası bir buraya bir program lazım. Çünkü Erdoğan ve AKP programsız yan yana gelişleri bir süre sonra alt ediyor. Çünkü oradan da heyecan çıkmıyor. İki gidersiniz, üç gidersiniz bir mitinge. Kürsüyü dinlersiniz. Biri çıkış yolu göstermez. Geriye düşersiniz. Şimdi Erdoğan bekliyor. Biraz durulsun birtakım hamleler yapacak. Bu hamleler neyle göğüslenir? Bir evet haksızlıklara karşı, hukuksuzluğa karşı direnerek engellenir. Ama bir de sağlıklı bir programla karşı durulur. Şimdi nedir bu sağlıklı program? Burada artık yoksulluğun nedenlerini ortaya koyan bir program gerekiyor. Şimdi bu düzeni sorgulamadan bu kadar öfkeli, umutsuz, geleceksiz bırakıldığı için kızgın olan gençlik ne yapacak? Siyasetten soğurlar çözümü göremezlerse. Şimdi biz bunu yapmaya çalışıyoruz TKP olarak. Bu düzenin temellerinin sorgulanması gerekiyor."

Eylemler sırasında toplumda TKP'ye olan ilgini arttığını ifade eden Kemal Okuyan, "Çok büyük ilgi yarattık. Eminim başka siyasi partilere bir yönelim de olur. Ama biz beklediğimizin ötesinde bir ilgi ve teveccühle karşılaştık. TKP bir süredir söylediği şeylerin sahada doğrulandığını görüyor. Biz bu doğrultuda devam edeceğiz" dedi.

"Protestolar bir erken seçime dönüşür mü?" sorusuna Okuyan, "Dönüşebilir. İktidar bloğunda da ufak ufak 'erken seçime gitmek gerekir' diyenler başladı. Seçim tek başına çözüm olur mu? Bu ayrı bir tartışma ama 'hükümet istifa' sloganı atılan bir ülkede devrimci bir durum yokken bir seçimin gündeme gelmesi doğaldır. CHP'nin söyleminden bağımsız olarak AKP'nin seçim baskısını yaşayacağını düşünüyorum" diye yanıt verdi.

"Dış destekle ortaya çıkabilecek hiçbir şey aydınlık olmaz"

Dış politikadaki gelişmeleri değerlendiren Kemal Okuyan, şunları söyledi:

"Türkiye zayıf bir ekonomiyle, halkını büyük ölçüde karşısına almış bir iktidarla ve çok önemli fay hatlarıyla, 'ben büyük gücüm, burada rekabet edeceğim' diye buraya dalıyor. Emperyalist dünyanın alanına girip orada rekabete girdiğiniz andan itibaren kendi ülkenize müdahaleleri beklersiniz. İngiltere yapmaya başladı bu müdahaleleri, yapıyorlar. Türkiye'nin önü açılacaksa Türkiye'ye dönük dış müdahalelere karşı açılacaktır. Halk kendi Türkiye'sini kendisi yaratmalıdır. Dış destekle ortaya çıkabilecek hiçbir şey aydınlık olmaz."

Son günlerde CHP yönetiminin NATO ile ilgili olumlu açıklamalarına da değinen Okuyan, "İnsanlar meydanlarda bağımsızlığı ve milli mücadeleyi temsil eden Mustafa Kemal ve Türk bayrağıyla yürürken, CHP'nin 'Biz NATO'ya bağlıyız, ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz' demesi ne anlama gelir? Halk NATO'ya ve emperyalist güçlere sempatiyle bakmıyor. CHP'nin böyle bir çizgiye kayması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye Komünist Partisi'nin tarihsel sorumluluğuna değinen Okuyan, "Biz Türkiye toplumunun bağımsız ve devrimci bir çizgide hareket etmesi için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Kapatıp başka bir partinin içine girmeyi tercih etmeyeceğimize göre bir tarihsel sorumluluğumuz var. Bize kızanlara anlayış gösteriyoruz bazen. 23 yıldır bıktılar bu iktidardan. Bıktılar ve dolayısıyla çabuk çözüm arıyorlar. Ama biz de onlara şu uyarıyı yapıyoruz: Bir 23 yılınızı daha kaybettirecek işlerin peşine takılmayın" dedi.