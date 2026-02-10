Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan Özarslan'ın CHP'den Ayrılmasına Tepki: "Sağ Partilerden CHP'ye Gelenler Çok mu Kişiliklilerdi?" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan Özarslan'ın CHP'den Ayrılmasına Tepki: "Sağ Partilerden CHP'ye Gelenler Çok mu Kişiliklilerdi?"

10.02.2026 10:26  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilişkin olarak, "Sağ partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen milletvekilleri ya da seçilen belediye başkanları CHP'ye gelirken çok mu kişiliklilerdi? Neye geldiler bunlar? İkbale gelmediler mi? Önlerine bazı olanaklar kondu, ona gelmediler mi? Ya da AKP'de küme düştükleri, MHP'de pek yüz verilmedikleri için başka arayışlara girmediler mi? O zaman bu insanları niye el üzerinde tuttunuz?" dedi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilişkin olarak, "Sağ partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen milletvekilleri ya da seçilen belediye başkanları CHP'ye gelirken çok mu kişiliklilerdi? Neye geldiler bunlar? İkbale gelmediler mi? Önlerine bazı olanaklar kondu, ona gelmediler mi? ya da AKP'de küme düştükleri, MHP'de pek yüz verilmedikleri için başka arayışlara girmediler mi? O zaman bu insanları niye el üzerinde tuttunuz?" dedi.

soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış programına konuk olan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Nevzat Evrim Önal'ın sorularını yanıtladı. Okuyan'ın, TKP'nin 1 Şubat'ta düzenlediği Ankara etkinliğindeki konuşmasında dile getirdiği "Ayrı bir Kürt devleti ne gerçekçidir ne de iyi bir şeydir" çıkışı da ses getirmişti. Bu çıkışa yönelik eleştirileri aktaran Nevzat Evrim Önal, "Herkesin devleti var, neden Kürtler devlet kurmasın?" sorusunu yöneltti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemin dinamikleriyle bugünün şartları arasındaki farklılıklara değinen Okuyan, "Mesele 'Herkesin hakkı var, Kürtlerin hakkı yok' meselesi değil. Bu dönem ulus devletlere dönük saldırılar emperyalizmin saldırılarının en önemli halkası. Mesele burada. Dünyada şu anda ortaya çıkan yeni parçalanmaların, yeni devletçiklerin hiçbirisinde bir hayır yok" diye konuştu.

"Emek-sermaye çelişkisini biz her şeyin altından çıkarmak"

TKP'nin işçi sınıfı iktidarını kurmayı hedefleyen siyasetinin aslında "kadraj daraltmak" anlamına geldiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Kemal Okuyan, emek ve sermaye arasındaki çelişkiyi her başlıkta gündeme getirmenin TKP'nin bir görevi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"12 Eylül'den itibaren Türkiye'de işçi sınıfı sistematik bir şekilde siyasi, kültürel, ideolojik alandan dışarı ittirildi. Adalet ekseni, demokrasi ekseni, özgürlük ekseni. Buralarda ayrım yapmaya çalışıyorlar. Ama aslında bu ayrımların hepsi son derece silik ya da bu sözünü ettiğimiz ayrımlar ancak emek-sermaye çelişkisi ekseninde bir anlam kazanabilir. Çünkü bütün her şeyin temelinde o var. Bu kadın meselesinde, Kürt sorununda da geçerli. Deprem konusu, yangın konusu... Hepsi için geçerli bu. Emek-sermaye çelişkisini biz her şeyin altından çıkarmak zorundayız, göstermek zorundayız. Türkiye Komünist Partisi bıkmadan 'bu düzen yıkılmalıdır' demeye devam edecek. Bu düzen dediğimiz şey ise sermaye düzeni. Sadece AKP'nin düzeni, Saray düzeninden falan söz etmiyoruz."

"Biz toplumdaki muhafazakar birikime de hitap ediyoruz"

Nevzat Evrim Önal, TKP'nin CHP gölgesinde siyaset yapmayacağını söyleyen Okuyan'a "CHP tabanı TKP'ye kızmıyor mu?" ve "TKP'nin hedef kitlesi CHP tabanı mıdır?" sorularını yöneltti.

Toplumsal ve sınıfsal ayrımlara göre hedef belirlemenin daha doğru olacağını kaydeden Okuyan, "Biz toplumdaki muhafazakar birikime de hitap ediyoruz. O muhafazakar birikimin bir bölümünün cumhuriyetçi olduğunu biliyoruz. Öte yandan da o muhafazakar kesimler içerisindeki yoksulları da dönüştürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öncelik CHP midir, muhafazakar kesimler midir sorusuna artık yanıt vermemekte yarar var" dedi.

"TKP, CHP'ye ayna tutuyor"

TKP'nin CHP'ye bir ayna tuttuğunu söyleyen Okuyan, konuşmasına şöyle devam etti:

"TKP'ye kızanlar var ama aslında o kızgınlık kendi partilerine dönük bir kızgınlık. O aynadan rahatsız oluyorlar. Çünkü toplum o kadar örgütsüzleştirilmiş, çaresizleştirilmiş durumda ki sığındıkları limanın arızalarını görmek istemiyorlar. Biz insanların son kalan tutundukları dalı da kırarak insanlara kötülük mü ediyoruz? O dalın kopacağını ve o dala tutunurlarsa derede boğulacaklarını anlatarak iyilik yapıyoruz. Çünkü biz başka bir dal uzatıyoruz. AKP'nin ya da yandaş medyanın yaptığı gibi CHP'ye dönük belden aşağı ya da saçma şeyler ileri sürmüyoruz ki. Bundan uzak durmayı da becerebildiğimiz için farklılığımız hissedilmeye başlandı. Ama CHP'yi eleştirmemek, CHP'nin gerçek misyonunu ortaya koymamak bize yakışmaz. Buna mecburuz. Zaten eğer bunu yapmayacaksak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılalım."

"Sağ partilerden CHP'ye neden gittiler?"

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçişini değerlendiren Okuyan, bunun halkın iradesini gasp etmek anlamına geldiğini belirterek, "Sağ partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen milletvekilleri ya da seçilen belediye başkanları CHP'ye gelirken çok mu kişiliklilerdi? Neye geldiler bunlar? İkbale gelmediler mi? Önlerine bazı olanaklar kondu, ona gelmediler mi? ya da AKP'de küme düştükleri, MHP'de pek yüz verilmedikleri için başka arayışlara girmediler mi? O zaman bu insanları niye el üzerinde tuttunuz?" diye sordu.

Altılı Masa örneğini hatırlatan Okuyan, "Bu siyaset tarzı AKP'den kurtuluşun stratejisi, derin aklı olarak pazarlandı. Mesela Halk TV'deki programlarda İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne laf söylendiğinde mutsuz oluyorlardı. AKP'yi böyle yenilgiye uğratacağız diyorlardı. Yenilgiye uğrayan ne oldu şimdi? Ahlak gitti. Halkın iradesi gitti. İnsanların umudu gitti" dedi.

"TKP Meclis'e girmek için herhangi bir ittifakın parçası olmaz"

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, CHP'ye, aralarında TKP'nin de yer aldığı üç partiyi Meclis'e taşıması yönündeki çağrısını aktaran Nevzat Evrim Önal, TKP'nin bu konudaki tutumunu sordu. TKP'ye yönelik daha önce de benzer yönde somut girişimlerde bulunulduğunu belirten Okuyan, şunları kaydetti:

"Biz yokuz. Başkalarına yapabilirsiniz bu teklifi. Bu TKP açısından kapanmış bir konudur. Bir nedeni ahlak meselesi. Başka bir partiye oy verenlerin oyuyla Meclis'e girmiş olacağız. O başka partiye oy verenlerin içerisinde bayağı bir kesim TKP'yi de kendi partisi gibi görüyor olabilir. Biz onların o zaman TKP'yi tercih etmelerini isteriz. Biz emek-sermaye çelişkisini öne çıkartmaya çalışıyoruz ve bunun siyasal alana yerleşmesi için uğraşıyoruz. Bunu yaparken amalar, fakatlar ve toplumda tereddüt uyandıracak yaklaşımlar bize zarar verir. Bize vereceği zarar Meclis'teki temsiliyetten daha fazladır. Türkiye Komünist Partisi Meclis'e girmek için herhangi bir partiyle siyasal işbirliğinin, ittifakın parçası olmaz. Sadece şunu söyleyeyim. Desinler ki baraj ittifakı. Çünkü biliyorsun ittifak barajdan kurtulmak için de kullanılıyor. Baraj ittifakına dahil oluruz. Bütün partiler barajı sıfırlamak için anlaşsınlar. Dolayısıyla Meclis'e giren bütün partiler, aldıkları oy oranında Meclis'te temsil edilsinler. Ona varız. Başka hiçbir siyasi formülasyonla Türkiye Komünist Partisi Meclis'e girmek için bugünkü ilkelerini ayaklar altına almaz" ifadelerini kullandı."

Son olarak "TKP'nin gündeminde ne var?" sorusu yöneltilen TKP Genel Sekreteri, şu yanıtı verdi:

"Bir yandan doğrudan emek-sermaye çelişkisinin ifadesi olan kimi başlıklara dönük daha kuvvetli çıkışlar yapmayı planlıyoruz. Toplumda emek-sermaye çelişkisinin doğrudan ifadesi olan bir mesele bir patlama noktasına doğru gidiyor. O da yoksulluk. Sürdürülebilir olmaktan çıkan bir yoksulluk var. Bir şey sürdürülemiyorsa bir yere çıkması lazım. O çıkış yolunu daha fazla işaret eden çok somut başlıklarda daha güçlü, daha etkili çalışmalar yürütmeye çalışacağız."

"Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin bir yeni toplantısı olacak"

Cumhuriyetçiler konusunda Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin bir yeni toplantısı olacak. Cumhuriyetçiler Kurultayı devam ediyor. Birtakım başlıklarda çözüm önerileri hazırladılar. Çözüm süreci denilen sürece ilişkin yaklaşımlarımızı zaman zaman toplumla paylaşıyoruz. Tabii ki bunlara devam edeceğiz. Ama Türkiye planlı çalışmak için uygun bir ülke değil. Dünya da öyle değil. Örgütlülüğün bizim açımızdan en önemli işlevi hazır olmaktır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mesut Özarslan, Yerel Yönetim, Kemal Okuyan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan Özarslan'ın CHP'den Ayrılmasına Tepki: 'Sağ Partilerden CHP'ye Gelenler Çok mu Kişiliklilerdi?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Otoyolda dehşet Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı o anlar kamerada Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
İletişim Başkanlığı’ndan Epstein haberlerinde dezenformasyon uyarısı İletişim Başkanlığı'ndan Epstein haberlerinde dezenformasyon uyarısı
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Sanki stadyum Böyle işletme görülmedi Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi
Fatih Ürek’in kardeşlerinden açıklama: ’’Kürkleri satmadık’’ Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: ''Kürkleri satmadık''

13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:43
Yok böyle mesaj Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:29:43. #7.11#
SON DAKİKA: Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan Özarslan'ın CHP'den Ayrılmasına Tepki: "Sağ Partilerden CHP'ye Gelenler Çok mu Kişiliklilerdi?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.