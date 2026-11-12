TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kadıköy\'de taleplerini TBMM\'ye iletti

Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Kadıköy İskele'de düzenlediği basın açıklamasında yetkin mühendislik sisteminin hayata geçirilmesini istedi. Açıklamada, mühendislerin çalışma koşulları, mesleki hakları, yapı denetim sistemindeki sorunlar ve Türkiye'nin deprem gerçeği gündeme getirildi. İMO temsilcileri, Mesleğimizin değersizleştirilmesine, emeğimizin sömürülmesine, haklarımızın yok sayılmasına ve mühendislik hizmetlerinin niteliğinin zayıflatılmasına sessiz kalmayacağız. Halkımızın can ve mal güvenliğini, güvenli barınma hakkını ve kamu yararını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), inşaat mühendisliği mesleğinin yaşadığı sorunlara ve güvenli yapılaşma ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla Kadıköy İskele'de basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yetkin mühendislik sisteminin hayata geçirilmesi, mühendislerin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi, bağımsız yapı denetiminin güçlendirilmesi ve güvenli yapı üretimi için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasında konuşan TMMOB Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ersoy, "Yıllardır izlenen politikalar, mühendislik hizmetlerini kamusal bir sorumluluk olmaktan uzaklaştırarak yalnızca bir maliyet kalemine indirgemiştir. Bilimsel bilgi, mesleki deneyim ve liyakat geri plana itilmiş; mühendislik emeği değersizleştirilmiş, mesleki yetkinlik ve bağımsızlık zayıflatılmıştır. Güvenli yapı üretiminin temel unsuru olan mühendislik hizmetleri, kimi zaman yalnızca bir imza ve evrak prosedürü olarak görülmüştür. Oysa mühendislik bir formalite değildir. Mühendislik, insan yaşamının güvencesidir. Mühendislik bilgisinin ve kamusal denetimin yok sayılmasının bedelini yalnızca biz mühendisler değil, bütün toplum birlikte ödemektedir. Artık yeter diyoruz" dedi.

İŞVEREN BASKISI VE EKONOMİK KAYGILAR DİLE GETİRİLDİ

Ersoy, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bugün inşaat mühendisliği mesleği, tarihinin en ağır ekonomik ve mesleki sorunlarıyla karşı karşıyadır. Kamuda çalışan meslektaşlarımız, üstlendikleri ağır teknik, hukuki ve mali sorumluluklara rağmen hak ettikleri ücret ve özlük haklarından yoksun bırakılmaktadır. Ek gösterge, özel hizmet tazminatı, ek ödemeler ve emekliliğe yansıyan haklar bakımından yaşanan kayıplar giderek büyümektedir. Yetersiz istihdam, taşeronlaşma ve liyakate aykırı uygulamalar, kamunun mühendislik kapasitesini zayıflatmaktadır. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız ise düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine, karşılığı ödenmeyen fazla mesailere ve güvencesiz istihdama mahküm edilmektedir. Mühendislerin mesleki bağımsızlığı, işveren baskısı ve ekonomik kaygılar karşısında korunamamaktadır. Meslektaşlarımızın sigorta primlerinin gerçek ücretleri üzerinden değil, daha düşük kazançlar veya asgari ücret üzerinden yatırılması ve çalışma günlerinin eksik gösterilmesi, sosyal güvenlik haklarında ciddi kayıplara neden olmaktadır. Yıllarını ülkenin kalkınmasına, yapılaşmasına ve altyapısına adamış emekli meslektaşlarımız, bugün yetersiz emekli aylıkları nedeniyle insanca yaşam koşullarından uzaklaşmaktadır. Proje ve danışmanlık hizmetleri, sınırsız fiyat rekabeti altında nitelik kaybına uğramakta; mühendislik bilgi ve birikimi, en düşük bedelle satın alınabilecek sıradan bir hizmet gibi görülmektedir. Şantiye şefliği, yapı üretim sürecinin her aşamasında fiilen ve sürekli yürütülmesi gereken bir mühendislik hizmeti olmasına rağmen, çoklu görevlendirmeler ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle gerçek işlevinden uzaklaştırılmaktadır. Yapı denetim sistemi ise maliyet baskısının etkisi altında, kamu güvenliğini sağlayacak bağımsız ve etkin denetim anlayışından uzaklaşmaktadır. Denetim hizmetlerinin niteliğini güvence altına alacak koşullar sağlanamadığı gibi görevini yapan meslektaşlarımız baskı, tehdit ve şiddetle karşı karşıya kalmaktadır.

"MÜHENDİSLİK EMEĞİNİ KORUMAK, KAMU YARARINI KORUMAKTIR"

Deprem yargılamalarında, gerçek sorumluların tespitinden uzaklaşılarak, imar aflarının, yapıların taşıyıcı sistemlerine sonradan yapılan müdahalelerin ve mühendislerin bilgisi ve denetimi dışında gerçekleştirilen uygulamaların sonuçları, kusur ve nedensellik ilişkisi yeterince gözetilmeksizin ağır ve orantısız biçimde meslektaşlarımızın üzerine yüklenmektedir. Bu tablo yalnızca biz inşaat mühendislerinin değil, bütün toplumun sorunudur. Türkiye bir deprem ülkesidir. Yaşadığımız her büyük deprem bize aynı gerçeği hatırlatmaktadır: Deprem doğa olayıdır, ancak yıkım kader değildir. Bilimsel planlamayla, nitelikli mühendislik hizmetleriyle, etkin ve bağımsız yapı denetimiyle depremlerin yıkıcı sonuçlarını azaltmak mümkündür. Ne var ki ülkemizin güncel, kapsamlı ve kamuoyuyla paylaşılmış bir yapı stoku envanteri hala bulunmamaktadır. Milyonlarca yurttaşımız, yaşadığı binanın güvenli olup olmadığını bilmeden hayatını sürdürmektedir. İmar aflarıyla mühendislik hizmeti almamış veya projesine aykırı yapılara teknik güvenlik incelemesi yapılmadan hukuki statü kazandırılmıştır. Yapılar kullanım süreleri boyunca yeterince denetlenmemekte, taşıyıcı sistemlere yapılan müdahaleler ve zamanla oluşan hasarlar sistematik biçimde izlenmemektedir. Oysa güvenli bir yapıda yaşamak ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Bir yurttaşın yaşadığı, satın aldığı veya kiraladığı binanın güvenliğini bilmesi en doğal hakkıdır. Mühendislerin haklarını savunmak, halkın yaşam hakkını savunmaktır. Mühendislik emeğini korumak, kamu yararını korumaktır."

TALEPLER TBMM'YE İLETİLDİ: YETKİN MÜHENDİSLİK VE ADİL BİR YETKİ-SORUMLULUK DÜZENİ İSTİYORUZ

Basın açıklamasında söz alan TMMOB Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Temel Pirli ise İMO'nun mesleki sorunlara ve güvenli yapılaşmaya ilişkin taleplerini sıraladı. Pirli, "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak ülkemizin güvenli geleceği ve mesleğimizin hak ettiği değere kavuşması için taleplerimizi bir kez daha kamuoyuna ve karar vericilere duyuruyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret ve güvenceli çalışma koşulları istiyoruz. Kamuda liyakat, güvenceli istihdam ve adil ücret istiyoruz! Genç mühendisler için iş, emekli mühendisler için insanca yaşam istiyoruz. Yetkin mühendislik ve adil bir yetki-sorumluluk düzeni istiyoruz." dedi.

"HALKIMIZIN VAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ, GÜVENLİ BARINMA HAKKINI VE KAMU YARARINI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Pirli şöyle devam etti:

"Adalet, gerçek sorumluların bilimsel verilerle belirlenmesiyle sağlanabilir. Nitelikli proje hizmeti ve her şantiyeye bir şef istiyoruz. Bağımsız, etkin ve kamusal niteliği güçlü bir yapı denetim sistemi istiyoruz. Güvenli yapılar ve sağlıklı kentler istiyoruz. Nitelikli mühendislik eğitimi, eşitlik ve mesleki saygınlık istiyoruz. Bu talepler yalnızca mesleki talepler değil, kamu yararının gereğidir. Bir süredir yürüttüğümüz 'Talebimiz Geleceğimiz' kampanyası kapsamında şantiyelerde, proje bürolarında, yapı denetim kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve üniversitelerde meslektaşlarımızla buluştuk. Sorunlarımızı ve taleplerimizi ilgili kurumlara, karar vericilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ilettik. Bugün de Türkiye'nin 81 ilinden bir kez daha sesleniyoruz: Artık sorunlarımızın tespit edilmesini değil, çözülmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisini, ilgili bakanlıkları ve bütün kamu kurumlarını mesleğimizin sorunlarına ve halkımızın güvenli yaşam hakkına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki mühendislik emeğinin değersizleştirilmesinin bedeli yalnızca mühendislerin geleceğiyle sınırlı değildir. Bu bedel; güvenliği sorgulanmayan okullarda eğitim görmesi gereken çocuklarımızın, depreme dayanıklı hastanelerde sağlık hizmeti alması gereken yurttaşlarımızın, güvenli konutlarda yaşamak isteyen milyonların geleceğidir. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, mesleğimizin saygınlığını, yetkilerimizle uyumlu sorumlulukları ve halkımız için güvenli bir gelecek istiyoruz. Mesleğimizin değersizleştirilmesine, emeğimizin sömürülmesine, haklarımızın yok sayılmasına ve mühendislik hizmetlerinin niteliğinin zayıflatılmasına sessiz kalmayacağız. Halkımızın can ve mal güvenliğini, güvenli barınma hakkını ve kamu yararını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. 12 Kasım, mücadelemizin sonu değil, ortak mücadelemizde yeni bir adımdır"

Mühendisler eylemlerini gökyüzüne balon bırakarak sonlandırdı.