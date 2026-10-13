TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı, baldo grubunun tonu 45 bin lira

TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı, baldo grubunun tonu 45 bin liraGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMO, baldo grubu çeltiğin tonunu 45 bin, Cammeo'yu 43 bin, Osmancık'ı 38 bin, diğer çeşitleri 32 bin liradan satın alacağını açıkladı. Alımlar 15 Ekim 2026'da başlayacak; ödemeler ürün teslimatından sonra 21. günden itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılacak.
(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) baldo grubu çeltiğin tonunun 45 bin, Cammeo grubunun 43 bin, Osmancık grubunun 38 bin, diğer çeltik çeşitlerinin ise 32 bin liradan alınacağını açıkladı.
TMO, birçok çiftçiyi yakından ilgilendiren çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre ofis, baldo grubu çeltiğin tonunu 45, Cammeo grubunu 43, Osmancık grubunu 38, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak.
Alımlar 15 Ekim 2026 tarihinde başlanacak. Ödemeler ise ürün teslimatını müteakip 21'nci günden itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacak.
Kaynak: ANKA
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