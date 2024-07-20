TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar: Türkler, tek tabanca ile yıllar süren direnişe geçti - Son Dakika
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TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar: Türkler, tek tabanca ile yıllar süren direnişe geçti

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının 1 Nisan 1955'te, Rum terör örgütü EOKA'nın faaliyetleri üzerine hemen savunmaya geçtiğini belirtti. Bayar, Türklerin elde imkan olmamasına rağmen bütün kasabaları dolaşarak sopalarla ve coplarla savunmaya geçtiğini ifade etti. TMT, Rum terör örgütü EOKA'ya karşı yıllarca tek tabanca ile direnerek Kıbrıs Türklerinin savunmasını sürdürdü.

20.07.2024 11:03
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MEHMET KEMAL FİRİK/CAN EFESOY - Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının 1 Nisan 1955'te, Rum terör örgütü EOKA'nın faaliyetleri üzerine hemen savunmaya geçtiğini belirterek, "Türkler, bütün Türk kasaba ve köylerinde savunmaya geçtiler ama elde imkan yok. Tek bir tabanca. Bütün kasabaları dolaşarak icraata giriştiler, sopalarla ve coplarla." dedi.

Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine karşı baskı ve zulümlerine yıllarca "tek tabancayla" direnen TMT, 1 Ağustos 1958'de kuruldu.

1 Nisan 1955'te kanlı eylemlerine başlayan Rum terör örgütü EOKA'nın Ada'daki İngiliz idaresine karşı eylemlerinin Türk toplumunun yok edilmesi faaliyetlerine dönüşmesi üzerine Kıbrıs Türkleri kendilerini savunmak için harekete geçti.

Volkan, Kara Çete, 9 Eylül Cephesi ve Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği adındaki direniş grupları, Türk toplumunun EOKA'ya karşı savunulması için görev üstlendi.

1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) adı altında birleşen bu gruplar, Rum saldırılarına karşı koyarak açık ve gizli yollarla Türk toplumunun savunmasını sürdürdü.

1967'de başlayan toplu Rum saldırılarına karşı her köyü bir direnç noktası şeklinde savunan TMT, direniş faaliyetlerini 20 Temmuz 1974'e kadar başarıyla devam ettirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu tarihte, 1960 Anayasası'nın vermiş olduğu garantör devlet müdahale hakkını kullanmasıyla, Kıbrıslı Mücahitler ve Mehmetçik omuz omuza çarpışarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi.

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin 13 Şubat 1975'te kurulmasının ardından 1 Ağustos 1976'da TMT'nin yerini alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu.

Tek tabancayla yıllar süren direniş

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının 1 Nisan 1955'te, Rum terör örgütü EOKA'nın faaliyete geçmesi üzerine hemen savunmaya geçtiğini belirtti.

Bayar, EOKA'nın esas amacının "Enosis" olduğunu vurgulayarak, "Enosis'in önündeki en büyük engel Kıbrıs Türk halkıydı, İngiliz değildi. Zaten EOKA'nın yayımladığı beyanname 'İngilizleri Ada'dan kovacağız, esas düşman Türkleri yok edeceğiz' şeklindedir." dedi.

"Türkler, bütün Türk kasaba ve köylerinde savunmaya geçtiler ama elde imkan yok. Tek bir tabanca. Bütün kasabaları dolaşarak icraata giriştiler, sopalarla ve coplarla." ifadelerini kullanan Bayar, bu şekilde 1958'e kadar mücadele edildiğini kaydetti.

Bayar, 1 Ağustos 1958'den sonra Özel Harp Dairesinin gönderdiği silahların TMT'nin eline geçmeye başladığı dile getirerek, "O zamana kadar tek tabanca bölgeleri dolaşarak icraatlerde bulunduk." diye konuştu.

"Türk askerini görünce ağladık"

TMT Mücahitler Derneği üyesi Taner Çuvalcıoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs Türklerinin direnişi sayesinde yok olmadıklarını belirtti.

Rumların kendi aralarında yaptığı bazı anlaşmalarda Türklerin yok edilmesine yönelik bir anlayışın hakim olduğunu anlatan Çuvalcıoğlu, Ada'daki Muratağa ve Sandallar köylerinde yapılan katliamları hatırlattı.

Çuvalçıoğlu, Volkan ve Kara Çete gibi direniş gruplarını güçlendirmek için Rauf Denktaş ile Burhan Nalbantoğlu önderliğinde Türk Mukavemet Teşkilatının kurulduğunu ve direniş için gerekli teçhizatın sağlandığını söyleyerek, "Bugün eğer onlar yapılmış olmasaydı, Kıbrıs Türkü diye bir Türk kalmayacaktı." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesini 11 sene beklediklerini dile getiren Çuvalcıoğlu, "Türk askerini gördük ve hepimiz hüngür hüngür ağladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Celal Bayar, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar: Türkler, tek tabanca ile yıllar süren direnişe geçti - Son Dakika

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