TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda 19 Mayıs kutlaması

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları\'nda 19 Mayıs kutlaması

Türkiye Maarif Vakfı'nın Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Tiflis'teki Lise Kampüsü'nde düzenlenen kutlama törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi, TMV Gürcistan Temsilcisi, okul yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşı okundu, öğrenciler Türkçe ve Gürcüce şarkılar ve şiirler okuyarak dans gösterileri sundu.

20.05.2024 13:01
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Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Başkent Tiflis'te TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Lise Kampüsü'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kutlama töreni düzenlendi.

Kutlama programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, okul yetkilileri, öğrenciler ile velileri ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Orbay, bayramı burada kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmasında, 19 Mayıs gününün Türkiye için önemine değinen Orbay, "19 Mayıs tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Bir meşalenin yandığı gündür. 19 Mayıs, Çanakkale'den başlayan, tüm zorluklara ve imansızlıklara rağmen, bir dünya savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Tiflis ve Marneuli kentindeki öğrencileri, Türkçe ve Gürcüce şarkı ve şiirler okuyarak çeşitli dans gösterileri sundu.

Kaynak: AA

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