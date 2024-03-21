TMV Heyeti Ekvador'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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TMV Heyeti Ekvador'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

TMV Heyeti Ekvador\'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile And Parlamentosu arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, TMV heyeti Ekvador'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

21.03.2024 05:48
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile And Parlamentosu arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, TMV heyeti Ekvador'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Kuzey ve Güney Amerika'daki faaliyetlerden sorumlu Mahmut Özdil ve beraberindeki heyet, And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes'in davetlisi olarak Ekvador'da temaslarda bulundu.

TMV heyeti ilk olarak Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğini ziyaret ederek 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın ile bir araya gelen TMV heyeti, Ekvador'da yapılması muhtemel faaliyetleri ve And Parlamentosu ile gerçekleştirilecek projeleri değerlendirdi.

Heyet daha sonra Büyükelçi Yalçın'ın da katılımıyla And Parlamentosu Ekvator Temsilciliğinde And Parlamentosu milletvekilleri ve Ekvator Ulusal Parlamentosu temsilcileri ile görüştü.

Burada konuşan Özdil, amaçlarının And Parlamentosu üyesi ülkelerle eğitim alanında Türkiye'nin geliştirmeyi hedeflediği ilişkilere katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Yalçın da TMV heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

TMV Başkanı Akgün'e davet

Ülkenin en önemli üniversitelerinden Ekvator Merkez Üniversitesi'ne de ziyaret gerçekleştiren heyet, Rektör Dr. Fernando Sempertegui Ontaneda ile bir araya geldi.

Ontaneda, TMV'nin projelerinin oldukça "heyecan verici" olduğunu dile getirerek, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Maarif Vakfı temsilcilerini ağustos yapılması beklenen akademik faaliyetlere davet etti.

Heyet ziyaretinin ikinci gününde Ekvator Yüksek Öğretim Kurumu SENECYT'e ve Ekvator Milli Eğitim Bakanlığı'na da ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi Yalçın, buradaki konuşmasında, TMV'nin 52 ülkede yürüttüğü eğitim çalışmaları sayesinde büyük tecrübe edindiğine dikkati çekti.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Özdil ise dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Ekvador ile Türkiye arasında, eğitim alanında işbirliğinin gelişmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.

And Parlamentosu Başkanı Reyes de TMV ile imzalanan anlaşmayı önemsediklerini ve görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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