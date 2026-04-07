TOBB, Aydın\'da 3 Anaokulu Açtı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde yaptırdığı anaokullarının açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, Didim Ticaret Odası ziyaretinin ardından Didim TOBB 100. Yıl Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Daha sonra Söke ve Kuşadası ilçelerine geçen Hisarcıklıoğlu, Söke TOBB Anaokulu ile Kuşadası TOBB Anaokulu'nun açılışını yaptı.

Açılış törenlerine Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve ilçe oda başkanları da katıldı.