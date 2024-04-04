Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı - Son Dakika
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Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.

04.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 275,9 artışla 14 bin 158 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,1'den yüzde 6,1'e, hibrit otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 14,2'ye yükseldi.

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk çeyreği itibarıyla da pazar liderliğini sürdürdü.

Ocak-mart döneminde 4 bin 145 adet satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibine 2 bin 533 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Alman markaları takipte

Togg'un ardından Alman markalarının ilk 3'te yer aldığı görüldü. Bu markaları Güney Kore markaları izledi.

BMW 1612 satışla ikinci sırada yer alırken, Mercedes Benz 1064 adetle satış sıralamasında üçüncü oldu.

Ssangyong, 830 satışla dördüncü ve Hyundai 770 satışla beşinci sırada konumlandı.

Çin markaları arasında en fazla elektrikli otomobil satışı yapan 768 adetle MG oldu. MG'yi 550 satışla BYD ve 96 satışla Skywell takip etti.

3 ayda 375 otomobil satan ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise ilk 10'a giremedi.

En fazla satılan modeller

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında da Togg T10X, en fazla satılan model oldu. BMW 5 Serisi ikinci, Ssangyong Torres üçüncü, MG4 dördüncü, Atto 3 ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de mart ayında ve ilk çeyrekte satılan "tam elektrikli" otomobil modelleri ve satış sayıları şöyle:

Marka/ MarkaModel/ ModelMart 24/2024 Toplam
AUDIe-tron912

Q8 e-tron48164
AUDI Toplam

57176
BMW4 Serisi60132

5 Serisi452979

7 Serisi73121

iX46113

iX312

X1229265
BMW Toplam

8611612
BYDATTO 3175550
BYD Toplam

175550
CITROENC4175473
CITROEN Toplam

175473
DACIASPRING91149
DACIA Toplam

91149
FIAT500e55106

60002

Doblo01
FIAT Toplam

55109
FORDMustang Mach-E11
FORD Toplam

11
HONGQIE-HS914
HONGQI Toplam

14
HYUNDAIIONIQ 51161

IONIQ 6291547

KONA133162
HYUNDAI Toplam

435770
JAGUARI-PACE34
JAGUAR Toplam

34
JEEPAvenger126354
JEEP Toplam

126354
KG MOBILITY – SSANGYONGTORRES320830
KG MOBILITY – SSANGYONG Toplam

320830
KIAEV64051

EV92443

NIRO45111
KIA Toplam

109205
LEAPMOTORT031958
LEAPMOTOR Toplam

1958
MERCEDES-BENZEQA1952

EQB239518

EQC02

EQE155301

EQS70191
MERCEDES-BENZ Toplam

4831064
MGMARVEL R01

MG4305613

ZS93154
MG Toplam

398768
MINIHatch 3 Kapı44
MINI Toplam

44
NETAU2953
NETA Toplam

2953
OPELASTRA62186

CORSA155317

MOKKA101250
OPEL Toplam

318753
PEUGEOT200874129

2081717

30890255
PEUGEOT Toplam

181401
PORSCHETaycan1843
PORSCHE Toplam

1843
RENAULTKangoo710

Megane E-Tech208393

ZOE3742
RENAULT Toplam

252445
SERESSeres 301
SERES Toplam

01
SKYWELLET53896
SKYWELL Toplam

3896
SUBARUSolterra2528
SUBARU Toplam

2528
TESLAMODEL Y80375
TESLA Toplam

80375
TOGGT10X13194145
TOGG Toplam

13194145
VOLVOC40107206

EX3022

XC40220478
VOLVO Toplam

329686

Genel Toplam

590314158

Kaynak: AA

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