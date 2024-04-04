Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

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Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 275,9 artışla 14 bin 158 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,1'den yüzde 6,1'e, hibrit otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 14,2'ye yükseldi.

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk çeyreği itibarıyla da pazar liderliğini sürdürdü.

Ocak-mart döneminde 4 bin 145 adet satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibine 2 bin 533 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Alman markaları takipte

Togg'un ardından Alman markalarının ilk 3'te yer aldığı görüldü. Bu markaları Güney Kore markaları izledi.

BMW 1612 satışla ikinci sırada yer alırken, Mercedes Benz 1064 adetle satış sıralamasında üçüncü oldu.

Ssangyong, 830 satışla dördüncü ve Hyundai 770 satışla beşinci sırada konumlandı.

Çin markaları arasında en fazla elektrikli otomobil satışı yapan 768 adetle MG oldu. MG'yi 550 satışla BYD ve 96 satışla Skywell takip etti.

3 ayda 375 otomobil satan ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise ilk 10'a giremedi.

En fazla satılan modeller

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında da Togg T10X, en fazla satılan model oldu. BMW 5 Serisi ikinci, Ssangyong Torres üçüncü, MG4 dördüncü, Atto 3 ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de mart ayında ve ilk çeyrekte satılan "tam elektrikli" otomobil modelleri ve satış sayıları şöyle:

Marka/ Marka Model/ Model Mart 24 /2024 Toplam AUDI e-tron 9 12 Q8 e-tron 48 164 AUDI Toplam 57 176 BMW 4 Serisi 60 132 5 Serisi 452 979 7 Serisi 73 121 iX 46 113 iX3 1 2 X1 229 265 BMW Toplam 861 1612 BYD ATTO 3 175 550 BYD Toplam 175 550 CITROEN C4 175 473 CITROEN Toplam 175 473 DACIA SPRING 91 149 DACIA Toplam 91 149 FIAT 500e 55 106 600 0 2 Doblo 0 1 FIAT Toplam 55 109 FORD Mustang Mach-E 1 1 FORD Toplam 1 1 HONGQI E-HS9 1 4 HONGQI Toplam 1 4 HYUNDAI IONIQ 5 11 61 IONIQ 6 291 547 KONA 133 162 HYUNDAI Toplam 435 770 JAGUAR I-PACE 3 4 JAGUAR Toplam 3 4 JEEP Avenger 126 354 JEEP Toplam 126 354 KG MOBILITY – SSANGYONG TORRES 320 830 KG MOBILITY – SSANGYONG Toplam 320 830 KIA EV6 40 51 EV9 24 43 NIRO 45 111 KIA Toplam 109 205 LEAPMOTOR T03 19 58 LEAPMOTOR Toplam 19 58 MERCEDES-BENZ EQA 19 52 EQB 239 518 EQC 0 2 EQE 155 301 EQS 70 191 MERCEDES-BENZ Toplam 483 1064 MG MARVEL R 0 1 MG4 305 613 ZS 93 154 MG Toplam 398 768 MINI Hatch 3 Kapı 4 4 MINI Toplam 4 4 NETA U 29 53 NETA Toplam 29 53 OPEL ASTRA 62 186 CORSA 155 317 MOKKA 101 250 OPEL Toplam 318 753 PEUGEOT 2008 74 129 208 17 17 308 90 255 PEUGEOT Toplam 181 401 PORSCHE Taycan 18 43 PORSCHE Toplam 18 43 RENAULT Kangoo 7 10 Megane E-Tech 208 393 ZOE 37 42 RENAULT Toplam 252 445 SERES Seres 3 0 1 SERES Toplam 0 1 SKYWELL ET5 38 96 SKYWELL Toplam 38 96 SUBARU Solterra 25 28 SUBARU Toplam 25 28 TESLA MODEL Y 80 375 TESLA Toplam 80 375 TOGG T10X 1319 4145 TOGG Toplam 1319 4145 VOLVO C40 107 206 EX30 2 2 XC40 220 478 VOLVO Toplam 329 686 Genel Toplam 5903 14158

Kaynak: AA