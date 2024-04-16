Togg T10X, OGD Üyeleri Tarafından Yılın Otomobili Yarışması Kapsamında Test Edildi

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Togg T10X, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerince Yılın Otomobili Yarışması kapsamında test edildi.

OGD tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen " Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde aday belirleme süreci devam ediyor.

Aday otomobiller arasında yer alan Togg T10X'in teknolojik ve teknik özelliklerini paylaşmak ve uluslararası standartlara sahip test pistini deneyimlemeye imkan vermek üzere Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde test sürüş programı düzenlendi.

Program kapsamında Togg Pazarlamadan Sorumlu Üst Yönetici (CMO) Talin Yıldız ve Trumore Dijital Stratejisti Serap Topaç T10X'e ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra Togg'un test pistinde otomotiv gazetecileri tarafından Togg mühendisleri eşliğinde test sürüşleri ve detaylı incelemeler yapıldı.

7 finalist bu ay belirlenecek

Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 aday, "Yılın Otomobili" ödülünü almak için yarışıyor.

OGD üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisan ayında açıklanacak. 21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park'ta yapılacak test sürüşünün ardından son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünü kazanacak.

Kazanan otomobil 11 Haziran'da Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şunlar oldu:

"BMW 5 Serisi, BYD Atto 3, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro, Dacia Spring, DFSK Fengon 5, DFSK Fengon 500, DFSK Glory 580, Ford Mustang Mach-E, Honda ZR-V, Honda CR-V, Hongqi E-HS9, Hyundai Kona, Hyundai IONIQ 6, Jeep Avenger, Kia Cerato, Kia EV9, Leapmotor T03, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE Coupe, Mercedes-Benz E Serisi, MG Marvel R, Renault Austral, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Togg T10X, Toyota C-HR."