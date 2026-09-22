TOGÜ, 80 milyon liralık KABEV projesiyle kampüs elektriğini güneşten karşılıyor - Son Dakika
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TOGÜ, 80 milyon liralık KABEV projesiyle kampüs elektriğini güneşten karşılıyor

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TOGÜ, 80 milyon liralık KABEV projesiyle kampüs elektriğini güneşten karşılıyor
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TOGÜ, yaklaşık 80 milyon liraya mal olan projeyle kampüsüne 6 bin 400 güneş paneli kurdu. 3 yıllık çalışmayla tamamlanan sistem kampüsün elektrik ihtiyacını güneşten karşılarken Rektör Yılmaz, sıradaki hedefin hastanenin elektriğini de güneşten sağlamak olduğunu belirtti.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), kampüs alanına kurduğu 6 bin 400 güneş paneliyle elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamaya başladı.

TOGÜ, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı projeler kapsamında kampüs genelinde güneş enerjisi santrali (GES) projesini hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 80 milyon liraya mal olan proje ile kampüse 6 bin 400 güneş paneli kuruldu. 3 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan sistemle birlikte üniversite kampüsünün tüm elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanmaya başlandı.

Projenin tamamlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eğitim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra çevre ve enerji verimliliği konularında da örnek projeler yürüttüklerini belirtti. Rektör Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak eğitim, bilim ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra çevrenin korunması, çevre sorunlarıyla mücadele, enerji verimliliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması konularında da örnek çalışmalar yürütüyoruz. Bugün, üniversitemizin elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 80 milyon liralık proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında gerçekleştirildi. 3 yıllık zorlu bir süreç yaşadık. Bugün itibarıyla üniversite kampüsümüzde tükettiğimiz elektriğin tamamını güneş panellerinden karşılıyoruz. Hatta Haziran ayında 1 milyon 200 bin liralık elektrik üretirken tüketimimiz 1 milyon 150 bin lira oldu. Yıl genelindeki 12 aylık ortalama dikkate alındığında kampüsümüzün elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü güneş panellerinden sağlıyoruz. Bir sonraki hedefimiz, hastanemizde tüketilen elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden karşılamak. Projenin üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
EğitimGüncelRektörEnerjiGüneşÇevreSon Dakika

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