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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri Rektörü ziyaret etti - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri Rektörü ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yılmaz, başarılı güreşçilere tebriklerini iletti ve hediye takdim etti. Ziyarete Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu ve Öğretim Görevlisi Sebati Kaya da katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri Rektörü ziyaret etti
14.12.2023 - 16:56,
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası ile yağlı güreşlerde başarılı olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yılmaz, Konya'da 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 97 kiloda birinci olan Erhan Yaylacı, üçüncü olan Rıfat Eren Gıdak, 92 kiloda üçüncü olan Fatih Altunbaş ile CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde birinci olan Muhammed Ali Genç'i tebrik ederek hediye takdim etti.

Güreşçiler de Yılmaz'a vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı forma hediye etti.

Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu ile Öğretim Görevlisi Sebati Kaya da katıldı.

Kaynak: AA
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