Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri Rektörü ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası ile yağlı güreşlerde başarılı olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yılmaz, Konya'da 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 97 kiloda birinci olan Erhan Yaylacı, üçüncü olan Rıfat Eren Gıdak, 92 kiloda üçüncü olan Fatih Altunbaş ile CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde birinci olan Muhammed Ali Genç'i tebrik ederek hediye takdim etti.

Güreşçiler de Yılmaz'a vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı forma hediye etti.

Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu ile Öğretim Görevlisi Sebati Kaya da katıldı.