Tokat GOÜ öğrencilerinin 'Tuğra'sı TEKNOFEST'te 470 araç arasından finale kaldı - Son Dakika
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Tokat GOÜ öğrencilerinin 'Tuğra'sı TEKNOFEST'te 470 araç arasından finale kaldı

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Tokat GOÜ öğrencilerinin \'Tuğra\'sı TEKNOFEST\'te 470 araç arasından finale kaldı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği 'Tuğra' insansız kara aracı, Mardin'de 470 araç arasından ilk 30'a girerek TEKNOFEST finalisti oldu. Araç, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da Tokat'ı temsil edecek.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği 'Tuğra' isimli insansız kara üracı (İKA), TEKNOFEST kapsamında Mardin'de düzenlenen yarışmada 470 araç arasından ilk 30'a girerek finalist oldu. Dereceye giren araç, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda Tokat'ı temsil edecek.

Tuğra takımı tarafından savunma ve robotik teknolojileri alanında geliştirilen İKA projesi, otonom sürüş, çevresel algılama, yapay zeka tabanlı görüntü işleme ve LiDAR destekli konumlandırma sistemlerini tek bir platformda topluyor. Elektrik-elektronik, makine, yazılım ve yapay zeka disiplinlerinin bir arada kullanıldığı araç, engel aşma, zorlu arazi koşullarında hareket etme, hedef tespiti ve lazerli atış yapabilme yetenekleriyle öne çıkıyor.

8 AYLIK YOĞUN ÇALIŞMA SÜRECİ

Projenin hazırlık sürecini aktaran Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TEKNOFEST Koordinatörü Doç. Dr. Levent Gökrem, "470 insansız kara aracından 30 finalist arasına girdik. 2026 yılının ocak ayında başladığımız yaklaşık 8 aylık çalışma sürecinde, A'dan Z'ye tüm ekipmanları Mühendislik Fakültemizin atölyelerinde kendimiz hazırladık. Aracımız hem uzaktan kontrol edilebiliyor hem de otonom olarak çalışıyor. Engebeli, taşlı arazilerden ve sudan geçebiliyor, dik yokuşları tırmanabiliyor. Üzerindeki lazer sistemi sayesinde silah entegre edildiğinde savunma aracına dönüşebilecek bir altyapıya sahip" ifadelerini kullandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise finalist olan takımı tebrik ederek, "Aracımız savunma ve robotik kodlama alanında yenilikçi çözümler sunuyor. Makine ve bilgisayar mühendisliği ile yapay zeka alanında çalışan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin ortak emeğiyle geliştirilen, yapay zeka destekli ve savunma odaklı bir otonom sistemdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat GOÜ öğrencilerinin 'Tuğra'sı TEKNOFEST'te 470 araç arasından finale kaldı - Son Dakika
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