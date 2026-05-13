Niksar Yazıcık'ta Bentonit Madeni İznine Mahkemeden İptal

(ANKARA) - Tokat İdare Mahkemesi, Niksar'ın Yazıcık beldesinde yapılması planlanan bentonit maden ocağına ilişkin Ekim 2024'ten itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere verilen maden arama ve işletme ruhsatını hukuka uygun bulmayarak, iptaline hükmetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Tokat İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla, Yazıcık halkının toprağına, suyuna ve yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesinin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesi sınırları içinde işletilmesi planlanan bentonit ocağı için 10 yıllığına verilen maden işletme ruhsatının hukuka aykırı olduğu, ocağın içme suyunun kaynağı olan havzaya zarar verecek riskler taşıdığı gerekçesiyle ruhsatın iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle Tokat İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

Daha önce yürütmenin durdurulmasına hükmeden mahkeme, yargılama sonucunda bentonit maden ocağına ilişkin 10 yıl süreyle verilen maden arama ve işletme ruhsatını iptal etti.

AKARSU, GÖLLER VE YERALTI SULARINA YÖNELİK TEHLİKE

Mahkemenin kararında, proje dosyasında maden ocağı sahası civarına isabet eden konutların işletme aşamasında nasıl etkileneceğinin açıklanmadığı, proje alanı sınırlarında gerekli sağlık koruma bandı mesafelerine yönelik çalışma yapılmadığı, ocaktan kaynaklanabilecek toz emisyonlarının da yakın çevredeki akarsu ve göllerde bozulmalar yaratabileceği ifade edildi.

İşletmenin su kalitesi ve yeraltı su sisteminde olumsuz değişimlere neden olabileceği, uzun vadede gölün su tutma kapasitesini düşürerek sulak alan fonksiyonunu zayıflatabileceği, bu kapsamda söz konusu faaliyetlerin işletmeye alınmasının çevre açısından uygun olmayacağı aktarılan kararda, madencilik faaliyeti sonucunda toplam 60 bin 50 adet orman ağacının kesilmesinin ve buna karşılık olarak 5 bin 303 metreküp orman ürünün zarar göreceğinin tahmin edildiği bildirildi.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE HABİTATA ETKİLER

İşletme ve arama ruhsatına konu alanda köy mezarlığı ve potansiyel anıt ağaçlar bulunduğu ve bu anıt ağaçların ya ruhsat alanı içerisinde ya da etki alanı kapsamında kaldığı belirtilen kararda, proje alanı çevresinde yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının olduğu ve bu projenin gerçekleşmesi durumunda tozuma ve gürültüden dolayı yaban hayvanlarının ortamdan uzaklaşabileceği, orman ekosisteminin kaldırılacak olması sebebiyle biyolojik zenginliğin ve habitatın azalmasına neden olunacağı belirtildi.

Kararda, "Yine projede tarım alanları ve arıcılık lokasyonları özelinde yayılan tozlanma etkilerinin dikkate alınmadığı ve bu alanlar özelinde teknik ve açıklayıcı bir araştırma ve değerlendirmenin yapılmadığı dikkate alındığında, Tokat ili, Niksar ilçesi, Yazıcık Beldesi sınırları içinde bulunan bentonit ocağı maden ruhsat sahasına 4 Ekim 2024 tarihinden 4 Ekim 2034 tarihine kadar geçerli olmak üzere 10 yıl süreyle verilen dava konusu maden işletme ruhsatında ve dayanağı olan maden arama ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

"KENTİMİZ TALEN EDİLMEYECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabat, şunları kaydetti:

"Tokat İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla, Yazıcık halkının toprağına, suyuna ve yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesinin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir. Bu kararla, 2020 yılında verilen maden arama saha ruhsatı ile 2024 yılında verilen işletme ruhsatı iptal edilmiştir. Artık kentimiz, maden sahası adı altında talan edilemeyecek. Yıllardır doğa talanına karşı verilen bu mücadelede en ön safta direnen köylülerimize, Yazıcık Belediye Başkanımız Tuncer Uzunoğlu ve belediye hukukçularına, yaşam savunucularına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve avukatlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yazıcık'ın sesi susturulamadı, bundan sonra da susturulamayacak. Yaşamı, geleceği ve Anadolu'nun ortak hafızasını savunma mücadelemizi ülkemizin her karış toprağında büyütmeye devam edeceğiz."