Tokat'ta binlerce kişinin bilmediği pi sayısını oynayarak öğrendiler
Tokat'ta Dünya Pi Günü'nü farklı etkinlikle kutladılar
TOKAT - Tokat'taki Doğal Matematik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, 14 Mart Dünya Pi Günü kutlamalarıyla matematiği eğlenceli bir deneyime dönüştürdü.
Türkiye'de ilk ve tek olarak Tokat'ta bulunan Doğal Matematik Merkezi'nde öğrenciler, matematiği eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğreniyor. 14 Mart Dünya Pi Günü dolayısıyla merkeze gelen öğrenciler, saat 13: 59'da gerçekleştirilen etkinliklerle 3,14 sayısına dikkat çekti. Öğrenciler, ellerine aldıkları iki kalem ve bir ip ile oyunlar oynayarak daire çizdiler. Ardından, çizdikleri dairelerin çevresini ölçerek pi sayısını hesapladılar. Bu interaktif etkinlik sayesinde pi sayısını öğrenmenin keyfini yaşadılar. Ayrıca, öğrenciler öğrendikleri pi sayısını sembolize eden şekilleri okul duvarına çizdiler ve elleriyle boyadılar. Bu sayede, matematiğin önemini vurgulamak ve Pi Günü'ne dikkat çekmek amacıyla görsel bir farkındalık oluşturdular. Okul bahçesinde ise öğrenciler, pi sembolüyle oluşturdukları koreografileri dronlar aracılığıyla havadan görüntülendi. Bu etkinliklerle matematiği eğlenceli bir şekilde öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin hayal gücünü ve işbirliği yeteneklerini de geliştirmeleri hedeflendi.
"Matematik bilinci oluşturmak için güzel etkinlik oldu"
Etkinlikle ilgili bilgi veren Tokat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Çocuklarımızla birlikte farklı etkinlikler yaparak pi gününe dikkat çekmek istedik. Çocuklarımız bu şekilde daha iyi matematik bilincini oluşturması açısından güzel etkinliklere imza attılar. Çocuklar oyun oynayarak pi sayısını öğrendiler. Oyun oynamak öğrenmenin önemli yollarından birisidir. Özellikle soyut kavramlar konusunda ki matematik de bunlardan birisidir bunu oyunla öğrenmesi daha pekiştirici bir eğitim tarzıdır" dedi.
Merkeze gelen öğrenciler ise oyun oynayarak pi sayısının 3,14 olduğunu öğrendiklerini söyledi. Doğal Matematik Merkezi, öğrencilere matematiği sevdirmek ve anlamalarını sağlamak için eğlenceli ve yenilikçi bir ortam sunmayı amaçlıyor.
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