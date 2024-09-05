Tokat'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı, Kapasite Dışında Yolcu Taşındı - Son Dakika
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Tokat'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı, Kapasite Dışında Yolcu Taşındı

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Tokat'ta Eylem Debek'in (5) hayatını kaybettiği minibüs kazasında, 17 kişilik minibüse 26 yolcu binmişti. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, durumu ağır olan Eylem Debek kurtarılamadı. Yaralı 25 kişiden 13'ü taburcu oldu. Sürücü Cengiz G. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.09.2024 14:49
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TOKAT'ta Eylem Debek'in (5) öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazada dereye uçan minibüsün kapasite dışı yolcu taşıdığı ortaya çıktı. 17 kişilik minibüse 26 kişinin bindiği belirlenirken, tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Derebağ girişi mevkisinde meydana geldi. Ordu'da mevsimlik işçi olarak fındık topladıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan işçileri taşıyan Cengiz G. yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp dereye uçtu. Aralarında çocukların da olduğu 26 yaralı, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eylem Debek (5), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Debek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 25 kişiden 13'ü bu sabah taburcu edildi

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Tokat Valisi Abdullah Köklü, minibüsün kapasite dışında yolcu taşıdığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tedavisinin ardından taburcu olan minibüs şoförü Cengiz G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 17 yolcu kapasiteli minibüste 26 kişinin bindiği bildirildi.

Tokat\'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı, Kapasite Dışında Yolcu Taşındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı, Kapasite Dışında Yolcu Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı, Kapasite Dışında Yolcu Taşındı - Son Dakika
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