Kalbinde delik ve SMA hastası bebek için yardım kampanyası başlatıldı

TOKAT'ta 4 ay önce dünyaya gelen kalbinde delik ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olan Utku Limoncu için yardım kampanyası başlatıldı. Anne Ebru Müge Limoncu (30), Bebeğimi parasızlık yüzünden toprağa vermek istemiyorum. Onun süt kokusunun toprak kokusu ile karışmasını istemiyorum dedi.

Tokat'ta ev hanımı Ebru Müge ve kamuda memur Fırat Limoncu çiftinin 4 ay önce dünyaya gelen erkek çocuğu Utku'ya doğumundan 4 gün sonraki muayenesinde kalbinde delik teşhisi konuldu. Talihsiz bebeğin daha sonra yapılan tahlillerimde ise Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 olduğu anlaşıldı. Tedavisinin devamı amacıyla geçen ay valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Ancak kent merkezinde açılan ve çeşitli yerlere bırakılan yardım kutularıyla, gerekli paranın sadece yüzde 4'lük kısmı toplanabildi.

İLK DUYDUĞUMUZDA DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI

Küçük vücudunda büyük hastalıklarla mücadele ettiğini söyleyen anne Ebru Müge Limoncu, "Utku 14 Eylül 2023 doğumlu doğduktan 4 gün sonra kalp muayenesinde kalbinde delik olduğunu öğrendik. Aort damarına çok yakın olduğu için çok riskli bir durumda. Daha sonra yapılan tahlillerle SMA 1 Tip hastası olduğunu öğrendik. Küçücük vücudunda çok büyük hastalıklarla mücadele ediyor benim yavrum. Günde 2 tane kalp ilacı içiyor. İlk duyduğumuzda dünyamız başımıza yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik, kabullenemedik. Anne ve baba olarak çok çaresiziz" dedi.

O BANA IŞIL IŞIL BAKARKEN BEN ONA O ŞEKİLDE BAKAMIYORUM

Kendisinin bir anne olduğunu süslü cümleler kuramayacağını söyleyen anne Limoncu, Söyleyebileceğimiz tek şey, bebeğimi parasızlık yüzünden toprağa vermek istemiyorum. Onun süt kokusunun toprak kokusu ile karışmasını istemiyorum. Ben onu kucağıma aldım. Onun kokusunu içime çektim. Onun gözlerinin içine baktım. O bana ışıl ışıl bakarken ben ona o şekilde bakamıyorum. Sadece onun yaşamasını istiyorum. Valilikten tüm izinlerimiz alındı. Her şeyimiz yasal. Faaliyet numaramız 23-1226 her türlü yasal iznimiz mevcut, çocuğumun sesini herkese duyurma ihtiyacımız var. Bebeğim çok küçük hem kalbi ile hem de SMA ile mücadele edemez" diye konuştu. (DHA)