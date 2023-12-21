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TOKAT'ta Tehlikeli Viraj Levhası Kurşunlandı - Son Dakika
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TOKAT'ta Tehlikeli Viraj Levhası Kurşunlandı

TOKAT'ta, Karayolları ekipleri tarafından yenilenen tehlikeli viraj levhası, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak zarar gördü. Olaya tepki gösteren ekipten Enes Sığırcıer, 'Böyle bir devlet hainliği olmaz. İnsan Allah'tan korkar? Sizin vicdanınız yok' dedi.

TOKAT\'ta Tehlikeli Viraj Levhası Kurşunlandı
21.12.2023 - 18:06,
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TOKAT'ta, 24 saat önce yenilenen, tehlikeli viraj levhasının kurşunlanıp zarar verilmesine kara yolları çalışanları çektikleri video ile tepki gösterdi.

Turhal ilçesi Yazıtepe köyü grup yolunda, Karayolları ekipleri yol levhalarını yenilemek için çalışma yaptı. Yenilenen levhaları kontrol amacıyla 24 saat sonra bölgeye giden ekipler, tehlikeli viraj levhasının kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanmış olduğunu gördü. Cep telefonu kamerasıyla video kaydeden ekipten Enes Sığırcıer, "Daha 24 saat geçmeden levhaya 4 tane kurşun atılmış. Böyle bir devlet hainliği olmaz. İnsan Allah'tan korkar? Sizin vicdanınız yok" dedi.

Kaynak: DHA
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