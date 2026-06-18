Tokat\'tan İstanbul\'a 9 Günlük Bebek Sevk Edildi

Tokat'ta rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 9 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ekiplerce ambulans uçağa nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
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