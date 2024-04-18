(ANKARA) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Yozgat ve Tokat illerindeki 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 231 ihbar geldiğini, ancak can kaybı bulunmadığını açıkladı. AFAD ayrıca; Tokat'ta 2 ev, 5 ahır ve 2 minarenin hasar aldığını ve Yozgat'ta iki katlı bir evin yıkıldığını ve 8 köyde küçük çaplı hasarların meydana geldiğini bildirdi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu.
AFAD, depremin ardından bölgede yaşanan hasar ve ihbarlara ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın X hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Bugün, saat 18.11'de Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Tokat ve Yozgat il AFAD, Jandarma, Emniyet ekipleri ve diğer görevli personelle saha taramaları yapılmaktadır. Yozgat ve Tokat illerindeki 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 231 ihbar gelmiştir. Can kaybı bulunmamaktadır.
Tokat ilimizde; 2 konut, 5 ahır ve 2 minare hasar almıştır. Sivas, Samsun, Erzurum, Çorum ve Amasya AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Yozgat ilimizde; 2 katlı bir bina yıkılmış, 8 köyde küçük çaplı hasarlar meydana gelmiştir. Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale AFAD ekipleri sevk edilmiştir.
Yozgat ve Tokat illerimize Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 İHA sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › Tokat ve Yozgat'ta meydana gelen depremde can kaybı yok - Son Dakika
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