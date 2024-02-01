TOKİ Başkanı Ömer Bulut: "Şehir merkezlerinin ayağa kaldırılması adına büyük bir seferberlik içindeyiz"
MALATYA - TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Malatya'da yapımı süren çarşı projesini yerinde inceledi. Bulut, Saray Mahallesi'nde ki 1. Etap projesinin ise 10 gün içinde ihaleye çıkacağını belirterek, "Şehir merkezlerinin ayağa kaldırılması adına büyük bir seferberlik içindeyiz" dedi.
6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı illerin başında gelen Malatya'da incelemelerde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, asrın felaketinin yıl dönümünde 11 ilde toplamda 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
Beraberinde önceki dönem TOKİ Başkanlığını yürüten Fatih Belediye Başkanı Ömer Turan ve yine TOKİ'de başkan yardımcılığı yapan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Sami Er ile birlikte çarşı projesini yerinde inceleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, devam eden projeler hakkında konuştu.
11 ili etkileyen asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığını belirten Bulut, Malatya'da deprem sonrası rezerv alanlarında yapımına başlanılan toplam konut sayısının 25 bini aşkın olduğunu söyledi. Bunlardan 15 binin toplu konut diğerlerinin ise köy konutları olduğunu söyleyen Bulut, "6 Şubat tarihi itibariyle 11 ilimizde toplam 46 bin konutumuz kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında bu süreçte deprem bölgesini ziyaret edeceğini ifade eden bulut, Malatya' da ise 5 bin 130 konutun bittiğini ve depremzedelere teslim edileceğini belirtti. Başkan Bulut, "Hem bu enkaz kaldırma çalışmaları hem de buradaki vatandaşlarla uzlaşmak suretiyle şehirde söz sahibi olan STK'lar, vatandaşlar ile istişare edilerek şehir merkezlerinin ayağa kaldırılması adına büyük bir seferberlik içindeyiz" ifadelerine yer verdi.
Emlak Konut tarafından kent merkezinde Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen alanda çalışmaların devam ettiğine de değinen Bulut, bunun yan sıra Saray Mahallesi'nde de çalışmalara başlanılacağını ifade etti. 10 gün içerisinde bu bölgenin de ihalesinin yapılacağını açıklayan Bulut, "Bu bölgede bin 352 konut, bin 605 ofis ve dükkan olmak üzere proje hazırladık. Yine tüm şehirler için geçerli şehir merkezlerindeki kültürü, ticari yapılarına uygun olacak şekilde yetkin ve duyarlı mimarlarla çalışıyoruz. Malatya'da da bu titizlikle proje hazırladık. Saray Mahallesinin 1. Etap projesinin ihalesi 10 gün içinde gerçekleştirilecek. İlk etapta burada 594 konut 493 dükkan ve 250 ofis olacak. Diğer etaplara da hızlı bir şekilde başlayacağız" şeklinde konuştu.
Malatya'da kentin değişik noktalarındaki yıkımların tamamlanması ve uzlaşmalarında yapılması ile 18 bine yakın yerinde dönüşüm projesi ile ilgili de çalışmaların tamamlandığını aktaran Bulut, bunun da 1,1-5 ay içerisinde ihale edilebilir durumda olduğunu söyledi.
Saray mahallesinin ilk etabında yer alan Kışla Caddesi'ni de gezen TOKİ Başkanı Bulut, buradaki bası esnafların itirazları ile ilgili de konuşarak, "Ben buradaki hassasiyetinizi anlıyorum. Ankara'ya döndüğümde ilk etapta buraya başlayacağız, Kışla Caddesini sınırın dışına belli bir dönem alabilir miyiz diye ona bakacağım. Yoksa müteahhitle çalışmaların ilk olarak diğer taraftan başlatılması yönünde görüşeceğiz" diye konuştu.
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