Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı.
Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.
Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu.
Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Burada kadınlara yönelik ayrı bölüm de oluşturuldu.
Bayram namazı, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri ve eski Tokyo Camisi imam hatibi Raşit Alas tarafından kıldırıldı.
Okunan bayram hutbesinde "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanı eda edip bayrama kavuşmanın mutluluğu" anlatıldı.
Cemaat, namazın ardından bayramlaştı, camide fotoğraf çektirdi.
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde binlerce vatandaş, cadde üstüne kurulan tezgahlarda bayram alışverişi yapmak için yoğunluk oluşturdu. Tekstil ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu alanda, İzmirliler ucuz ürünler için birbiriyle yarıştı. Caddede oluşan araç ve insan yoğunluğu dron ile görüntülendi. Ambulansların güçlükle ilerlediği caddede, bir grup genç otomobillerini yolun ortasında bırakarak oyun oynadı.
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