Tokyo Camisi\'nde Bayram Namazı Kılındı

İngiltere, İsrail'e silah ihracatını durdurmayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ihracatının durdurulmayacağını belirtti. Gazze'deki insani trajedi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları hükümet üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ancak Cameron, İsrail'in İngiltere için önemli bir savunma ortağı olduğunu vurguladı. Hükümetin bu kararı, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.