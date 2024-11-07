Tolga Çiftçi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tolga Çiftçi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni Tolga Çiftçi, Sivas'ta otomobil çarpması sonucu öldü.

07.11.2024 14:18
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Sivasspor takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin kuzeni Tolga Çiftçi, otomobilin çarpması sonucu öldü.

S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yoldan karşıya geçmeye çalışan Tolga Çiftçi'ye (20) çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kazada ölen kişi Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni

Kazada hayatını kaybeden Tolga Çiftçi'nin, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Tolga Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla Sivasspor Kulübünden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Takım kaptanımız Uğur Çiftçi'nin kuzeni Tolga Çiftçi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Çiftçi ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA

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