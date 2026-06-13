Topkapı Sarayı'nda Gece Ziyaretleri Başladı - Son Dakika
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Topkapı Sarayı'nda Gece Ziyaretleri Başladı

Topkapı Sarayı\'nda Gece Ziyaretleri Başladı
13.06.2026 22:59
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Topkapı Sarayı, yaz akşamlarında gece ziyaretlerine 13 Haziran-13 Eylül arasında açıldı.

MİLLİ Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz akşamlarında ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı. Gece ziyaretleri, 13 Haziran-13 Eylül tarihleri arasında cumartesi günü 20.30-22.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Topkapı Sarayı'nda yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri, bu yıl genişleyen güzergahıyla başladı. Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edildi. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz gecelerinde ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı. Gece ziyaretleri, 13 Haziran-13 Eylül tarihleri arasında cumartesi günü 20.30-22.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana ilk gece ziyaretini 2024'te gerçekleştiren Topkapı Sarayı, uygulamayı bu yıl daha geniş bir güzergahla sürdürecek. Sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve terasları, gece ışıkları altında ziyaretçilere farklı bir müze deneyimi sunacak.

GECE ROTASI YENİ BÖLÜMLERLE GENİŞLİYOR

Bu yılki gece ziyaretlerinin en önemli yeniliği, yakın dönemde ziyarete açılan üç bölümün rotaya eklenmesi olacak. Harem-i Hümayun'da Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi gece turlarında görülebilecek. Yeni düzenleme, Topkapı Sarayı'nın restorasyon ve müzecilik çalışmalarında son dönemde ulaştığı aşamayı gece ziyaretleriyle de görünür hale getirecek. Böylece ziyaretçiler, sarayın tarihi mekanlarını genişleyen bir anlatı içinde deneyimleme imkanı bulacak.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI BAB-I HÜMAYUN

Gece ziyaretlerinin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretçilere saray girişinde sesli rehber hizmeti sunulacak. I. Avlu'daki kafeterya da uygulama süresince açık olacak. Topkapı Sarayı'nın en çok ilgi gören bölümlerinden Harem-i Hümayun, gece ziyaretlerinin ana durakları arasında yer alacak. Güzergahta Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol görülebilecek. Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı, bu yıl gece ziyaretlerine eklenen yeni bölümler arasında öne çıkıyor. Kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağı gibi birimlerden oluşan alan, Harem-i Hümayun'un hizmet, eğitim ve gündelik hayat düzenini gece güzergahında görünür kılacak. Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de aynı rota üzerinde görülebilecek.

MUKADDES EMANETLER VE HAZİNE SERGİSİ AÇIK

Gece ziyaretleri kapsamında Enderun Avlusu'nda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de gezilebilecek. Topkapı Sarayı'nın dünyaca bilinen eserleri arasında yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht, gece rotasında ziyaretçilerin görebileceği başlıca eserler arasında bulunacak. Ziyaretin son durağı, 'Köşkler Bahçesi' olarak anılan IV. Avlu olacak. Ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi siluetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecek. Bu bölümdeki yapılar gece ziyaretleri sırasında dışarıdan görülebilecek

'YABANCI MİSAFİRLERİMİZ DE GECE ZİYARETLERİNE RAĞBET ETMEKTE'

Tur rehberi Umut Anıl, "En önemli olay; Osmanlı klasik çağının en önemli, en ihtişamlı sarayı, gece kapılarını açarak sadece gündüz manzarası değil gece manzarasında da dolaşıma açılmıştır. Bağdat Köşkü başta olmak üzere birçok yerden, gece vakti İstanbul'un manzarasını izleme şansı bulunmaktadır. Bu yüzden Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerine açılması çok önemli oldu. Sadece Türkler değil, yabancı misafirlerimiz de gece ziyaretlerine rağbet etmekte. Aynı zamanda aileler de çocukları ile birlikte dolaşma şansı buluyorlar. Bu yüzden de ben önemli buluyorum" diye konuştu.

'ÇOK KALABALIK, HEYECANLIYIZ'

Eşiyle birlikte gelen ziyaretçi Mehmet Belve, "İlk defa gece ziyaret ediyoruz. Çok kalabalık burası, heyecanlıyız. Çok güzel oldu, bu ortamı gece de merak ediyorduk; gece ışıklandırması, gece manzarası, iç dekorasyon gece nasıl olacak merak ediyorum. Ben gündüz de geldim, gece ayrı bir güzel olacağını düşünüyorum. Oy yüzden gece ziyaretine de geldik" dedi.

'AKŞAM NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ İLK DEFA GÖRECEĞİM'

Ziyaretçi Kayahan Deniz, "Akşam nasıl göründüğünü ilk defa göreceğim. İnşallah güzel bir tecrübe olur. Bence Topkapı Sarayı Avrupa'daki en güzel saray. Tarihe genel olarak ilgimiz var. Arkadaşımla birlikte geldim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Topkapı Sarayı'nda Gece Ziyaretleri Başladı - Son Dakika

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