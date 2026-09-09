Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin teması tescilli "Edirne beyaz peyniri" olacak - Son Dakika
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Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin teması tescilli "Edirne beyaz peyniri" olacak

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Edirne'nin gastronomi kültürünün tanıtılacağı 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali, 18-20 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Edirne'nin gastronomi kültürünün tanıtılacağı 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali, 18-20 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki teması "Edirne beyaz peyniri" olarak belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin yöresel lezzetleri ve köklü mutfak kültürü, "Gastro Edirne 2026" kapsamında gastronomi tutkunlarıyla buluşacak.

Üç gün sürecek festivalde gastronomi dünyasından şefler, üreticiler ve yerel lezzet temsilcileri yer alacak. Program kapsamında söyleşiler, atölyeler, yemek gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin bu yılki ana teması ise Edirne'nin coğrafi işaretli ve simge ürünlerinden Edirne beyaz peyniri olacak.

Etkinliklerde sütün üretiminden peynirin sofraya ulaşmasına kadar geçen süreç, Edirne'nin peynircilik geleneği ve beyaz peynirin kent kültüründeki yeri ziyaretçilere anlatılacak.

Edirne Valiliği, "Peynirin Başkenti Edirne'de, sütten peynire uzanan eşsiz bir lezzet hikayesine davetlisiniz." ifadeleriyle vatandaşları festivale davet etti.

Edirne beyaz peyniri

Coğrafi işaretli Edirne beyaz peyniri, "Edirne ili ve ilçelerindeki süt hayvanlarından alınan taze sütlerin 65-68 santigrat derecede 20-30 dakika pastörize edilip peynir mayasıyla pıhtılaştırıldıktan sonra fazla suyu süzülen, şekil verilip salamura edilen ve soğuk hava deposunda olgunlaştırılmasıyla elde edilen peynir" olarak tanımlanıyor.

Ürünün yapımında Edirne'nin Tunca, Meriç, Arda ve Ergene akarsularının yarattığı deltalarla bölgeye mahsus iklimin yarattığı bitki örtüsüyle özellikle yöreye özgü çeşitli otlar ve kekikle beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütü kullanılıyor.

Edirne beyaz peynirinin üretim teknolojisi açısından en belirgin özelliği, üretimde sadece süt, maya ve tuz kullanılması.

Ürün, katkı maddesi ya da yardımcı herhangi bir madde içermiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin teması tescilli 'Edirne beyaz peyniri' olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin teması tescilli "Edirne beyaz peyniri" olacak - Son Dakika
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