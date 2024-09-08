Torbalı Belediyesi, Kurtuluşun 102. Yılını Güz Etkinlikleriyle Kutladı

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını, düzenlediği Güz Etkinlikleri ile kutladı. Etkinliklerin final gününde düzenlenen Fettah Can konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Torbalı Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını Güz Etkinlikleri ile kutladı. 4 Eylül'de başlayan etkinlikler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle dolu dolu geçti. Torbalı halkı ve çevre ilçelerden gelen misafirler, etkinliklerde büyük bir coşkuyla yer aldı. 7 Eylül ilçenin kurtuluş gününde Fettah Can sahne aldı. Fettah Can, en sevilen şarkılarını seslendirerek konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

"Torbalı'nın dağlarında 'Mustafa Kemal' yazıyor"

Belediye Başkanı Övünç Demir, "102 yıl önce Torbalı'nın dağlarında düşman işgaline karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Torbalı'mızı 7 Eylül'de kurtardıktan sonra 9 Eylül'de İzmir'e geçtiler ve akabinde İzmir Marşı yazıldı. Torbalı'nın etrafı dağlarla çevrili. Torbalı'nın dağlarında o İzmir Marşı'ndaki çiçekler her daim açıyor ve dağında, taşında da Mustafa Kemal Atatürk yazıyor" dedi.