Torbalı\'da 19 Mayıs Kutlamaları Kente Yayıldı

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(İZMİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Torbalı'da coşkuyla kutlandı. İlçe sakinleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünü önce düzenlenen fener alayı, ardından da Torbalı ve Ayrancılar'da düzenlenen konserlerle ile kutladı.

Torbalı'da dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve ilçe stadındaki gösterilerle başlayan 19 Mayıs kutlamaları kapsamında fener alayı ve konserler düzenlendi. Saat 21.00'de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP İlçe Başkanı Hakkı Polat, Torbalı Belediyesi Meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla ilçe meydanından Masal Parkı'na kadar fener alayı yapıldı.

Fener alayının hemen ardından yüzlerce vatandaşın katılımıyla Torbalı'da "Toprak Kardeşler", Ayrancılar'da ise "Kirl!" ve "Sweyn" grupları konser verdi. Konserlere ilgi yoğun olurken, çeşitli sürprizler de yaşandı. Bunlardan biri de bu yıl Bölgesel Amatör Lig'e çıkma başarısı gösteren Torbalıspor'la ilgili oldu. Torbalısporlu futbolcu ve yöneticileri sahneye davet eden Başkan Demir, futbolcularla şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, şunları söyledi:

"Yaşasın Atatürk Devrimleri"

"Ne mutlu ki 105 yıl önce yakılan kurtuluş meşalesinin etrafında buluştuk. Bugün herhangi bir gün değil. 19 Mayıs bir ulusun baş eğmezliği demek. 19 Mayıs kitabında yenilgi yazmayan yoksul bir halkın küllerinden doğması demek. 19 Mayıs o genç 9. Ordu Müfettişi'nin vatanına olan sarsılmaz inancı demek… 19 Mayıs İstanbul Galata Rıhtımı'ndan Samsun Tütün İskelesi'ne uzanan zafer rotası demek. 19 Mayıs Çanakkale içinde vurulan 15'indeki Mehmed'in annesinin ahının yerde kalmaması demek. 19 Mayıs tüyü bitmemiş yetimin hakkını söke söke almak demek. 19 Mayıs emperyalizme karşı 'Ya İstiklal ya Ölüm' demek… 19 Mayıs yedi düvele 'Zaferi ancak inananlar kazanır' demek… 19 Mayıs kurtuluş demek… 19 Mayıs bir çift mavi göz ışığında Türkiye'yi kurmak demek… 19 Mayıs gençlik demek, sizler demek… Ne zaman umutsuzluğa kapılan bir genç kardeşim varsa; 'Umutsuzluk yasak, ayağa kalk' demek. Bu yüzden tarihimizden güç alacak, bu vatana gençliğimizle güç vereceğiz. Bizler, gençler, Bandırma Vapuru'ndan asla inmeyeceğiz! O kurtuluş meşalesini asla söndürmeyeceğiz! Ay yıldızlı bayrağımızı ne olursa olsun yere indirmeyeceğiz! 19 Mayıs 1919'un dalgaları, 29 Ekim 1923'e, Cumhuriyetimizin kıyılarına ulaştı; şimdi sıra bizde, mücadeleye sahip çıkmakta! Canları pahasına bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. 19 Mayıs kutlu olsun, günümüz kutlu olsun! Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Atatürk devrimleri! "