Torbalı'da 'Depreme Hazır mıyız?' Semineri Düzenleniyor

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek "Depreme Hazır mıyız" başlıklı seminere, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuk olacak.

Torbalı Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yarın saat 18.00'de gerçekleştirilecek "Depreme Hazır mıyız" başlıklı seminerde, Türkiye ve Japonya'nın depreme karşı geliştirdiği stratejiler karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Yüksek mimar ve inşaat mühendisi Moriwaki, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirecek.

Belediye Başkanı Övünç Demir, seminerin yalnızca bir etkinlik değil, ilçede yıllardır yürütülen afet bilinci çalışmalarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Torbalı olarak aktif bir fay hattı üzerindeyiz. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçamayız ama bilinçli, hazırlıklı ve organize olabiliriz. Belediyemiz bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurduk, enkaz sahamızı inşa ettik, TAKUT timimizi oluşturduk. Şimdi de halkımıza doğrudan dokunacak bir adım atarak, Sayın Moriwaki'yi ilçemizde ağırlıyoruz. Bu seminerde hayat kurtaran bilgiler paylaşılacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Belediye bünyesinde kurulan Afet İşleri Müdürlüğü, kurumsal afet yönetimini yerelden başlatan öncü bir model oluşturuyor. Bu müdürlük aracılığıyla ilçede ilk kez belediyeye ait bir enkaz eğitim sahası kuruldu. Yine belediye çatısı altında kurulan Torbalı Arama Kurtarma Timi (TAKUT) ise olası bir afet anında profesyonel müdahale için hazır halde bekliyor. Gönüllülerden oluşan ve çeşitli eğitimlerden geçirilen TAKUT ekibi, düzenli tatbikatlar ve saha eğitimleriyle ilçenin afetlere karşı dirençli hale gelmesinde rol üstleniyor.