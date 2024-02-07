Torbalı Mustafa Çoban İlkokulu öğrencisi Eylül Ülkü, Jandarma Genel Komutanlığı resim yarışmasında birinci oldu

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Jandarma Genel Komutanlığının görev ve etkinliklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı ulusal resim yarışmasında, Torbalı Mustafa Çoban İlkokulu öğrencisi Eylül Ülkü, ilkokul kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen ödül törenine, Eylül Ülkü ve öğretmeni ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı.

Törende, resim yarışmasında birinci olan Eylül'e bisiklet, boya kalemi ve voleybol topu hediye edilirken adına düzenlenen plaket ve sertifika takdim edildi.