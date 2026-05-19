Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı
Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

19.05.2026 09:32  Güncelleme: 09:33
İzmir'in Torbalı ilçesinde ihbar üzerine gidilen şantiye alanında 73 yaşındaki Emine Dönmez'in yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili cansız bedenin yanındaki Dilek D. gözaltına alındı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

OTOPSİ YAPILACAK

Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

