Toronto Üniversitesi\'nde Filistin Yanlısı Protestocular Dayanışma Gösterisi Düzenledi

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Mayıs 2024

1. Toronto Üniversitesi'nden çeşitli görüntüler

3. Toronto Üniversitesi'nden çeşitli görüntüler

Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde 25 gündür kamp kuran Filistin yanlısı protestocular Pazartesi günü bir dayanışma gösterisi düzenledi.

Üniversite yetkilileri, Cuma günü izinsiz giriş ihbarı yayımlayarak çadırların Pazartesi günü 08.00'e kadar kaldırılması talimatını verdi. Ancak öğrencilerin liderlik ettiği göstericiler, talepleri karşılanıncaya kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtti.

"Üniversite çadırları kaldırmak istediğini açıkça ortaya koydu. Bize karşı izinsiz giriş ihbarı çıkardılar. Şimdi de sırada mahkeme emri var. Bunu yapmalarının nedeni ise halkın gücünün onları korkutması."

Gösterinin organizatörleri, üniversitenin İsrail'le ilişkilerini kesmesini, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kar eden şirketlerle bağını koparmasını ve ülkenin savaşa karıştığı düşünülen akademik kurumlarıyla ortaklığını sonlandırmasını talep ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Toronto'dan bildiriyor. (XHTV)