Toros Dağlarının zirvelerinde ayı korkusundan ballar erken hasat edildi - Son Dakika
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Toros Dağlarının zirvelerinde ayı korkusundan ballar erken hasat edildi

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Konya'nın Bozkır ilçesinde Toros Dağlarının zirvelerindeki arılıklarda bulunan kovanlara ayı dadanınca ballar erken hasat edildi. Arıcı İbrahim Tontul, arılıkta sahiplendirdiği kovanların açımında cep telefonlarıyla çekimler yaparak çıkan balları sahiplerine ulaştırıyor.

07.09.2024 10:45
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Toros Dağlarının zirvelerinde ayı korkusundan ballar erken hasat edildi

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde Toros Dağlarının zirvelerindeki arılıklarda bulunan kovanlara ayı dadanınca ballar erken hasat edildi.

Yediden yetmişe tüm aile fertleriyle arıcılık faaliyeti gerçekleştiren arıcı İbrahim Tontul, arılıkta sahiplendirdiği kovanların açımında cep telefonlarıyla çekimler yaparak çıkan balları sahiplerine ulaştırıyor. Bal hasadı sırasında arılığında açıklamalarda bulunan İbrahim Tontul, "Sahiplendirdiğim kovan Tuğba hanımın kovanı. İnşallah 3 aydır beklediğimiz an, bal alabilecek. Üç dört aydır bu kovana bakmış değiliz. Şimdi kovanı açıp durumuna bakacağız, bal çıkacak mı göreceğiz. Bulunduğumuz bölge 2 bin, 2 bin 500 rakım arası bir bölgedeyiz. Burada flora çeşitliliği çok fazla. O yüzden bu taraflara arıyı getirme sebebi buluyorum. Buranın bal durumu da kalitesi biraz daha farklı oluyor. Bu yılki bal hasadı önceki yıllara göre normalinden aşağı seviyelerde. Rakım düşük olan yerlerde bal aşırı derecede yoktu ama bizim burası maşallah gayet güzel. Bu yüksek rakımlı yörede dört bölgede arımız var ve bölgedeki arılığımızda ayı kardeşimiz için bir tane de ona sahiplendirdik. Doğaya saygımız olsun bir tane de o yesin diye bağrımızdan koptu ona ayırdık ama o altı tane kovan yemiş. Komple arılarımızı buraya kaldırdık" dedi.

Ailenin en büyüğü olan ve kendi adını taşıyan torununa arılıkta bakan Vehbi Balık ise, İbrahim Tontul'un arılarına bakmaya geldiklerini belirterek, "Yardımcı oluyoruz. İbrahim arıya bakarken torunum Vehbi ile vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toros Dağlarının zirvelerinde ayı korkusundan ballar erken hasat edildi
Kaynak: İHA

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