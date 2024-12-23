Tortum Şelalesi Kış Manzarası - Son Dakika
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Tortum Şelalesi Kış Manzarası

Tortum Şelalesi karla kaplandı, eşsiz doğa manzaraları havadan görüntülendi.

23.12.2024 19:54
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Tortum şelalesi karla bütünleşti

Havadan görüntülenen Yedigöller ve kanyon eşsiz bir görüntü oluşturdu

ERZURUM - Dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin en yüksek şelalesi Tortum Şelalesi karla bütünleşince ortaya eşsiz bir doğa manzarası çıktı.

48 metre yüksekliğindeki Tortum Şelalesi, Uzundere Yedigöller ve Uzundere kanyonu drone ile havadan görüntülendi. Kar örtüsüyle birlikte eşsiz doğa adeta görenleri büyüledi.

Yaz mevsiminde farklı bir güzellik yansıtan bölge kış mevsiminde de doğaseverler için önemli bir turizm bölgesi olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Erzurum- Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde, Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan 21 metre genişliğindeki Tortum Şelalesi 48 metre yükseklikten akıyor. Tortum şelalesine bölgenin halkı Sudökülen ismini verdi. Aynı zamanda bu alana piknik alanı ve şelaleyi izlemek için yapıldı. Tortum şelalesi, dünya üzerinde yer alan şelaleler arasında üçüncü en büyük şelale. En yüksek şelale Afrika'da Vietorio, ikinci büyük şelale Amerika'da bulunan Niagara Şelalesi.

Kaynak: İHA

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