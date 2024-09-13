Tour of İstanbul'da Burgaudeau Zaferi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul'da Şile-Şile etabı sona erdi. 137,8 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı Fransız Totalenergies takımı sporcusu Mathieu Burgaudeau kazandı.

Çatalca-Çatalca etabıyla dün başlayan Tour of İstanbul'da ikinci gün heyecanı yaşandı. Fransız ekip Totalenergies'in sporcusu Emilien Jeannière'in genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla katıldığı Şile-Şile etabında 22 takımdan 135 sporcu pedal çevirdi. 137,8 kilometrelik etap, aynı konumda son buldu.

Totalenergies takımından Mathieu Burgaudeau'nun yarış sonundaki etkileyici atağına karşılık verebilen çıkmayınca Fransız sporcu etabı kazanmayı başardı. Yarışı Astana Qazaqstan Team'in İtalyan bisikletçisi Alessandro Romele ikinci, Airtox-Carl Ras'tan Danimarkalı Magnus Bak Klaris üçüncü tamamladı.

Yedi kişilik kaçış grubu ile başladı

Şile Limanı'ndan başlayan Tour of İstanbul'un genel klasmanına etki eden zorlu etap için hava güneşliydi ve peloton Ağlayankaya Caddesi'ni takip ederek, Ağva istikametine doğru ilerlerken kaçış oluşumu için agresif bir mücadele başladı. İlk hamle Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Milan Menten (Lotto Dstny) ve dünün galibi Emilien Jeannière'den (TotalEnergies) geldi.

Tırmanışların başlaması ile Menten ve Jeannière geride kalmaya başladı. Peloton içerisinden gelen ekstra ataklarla günün kaçış grubu form aldı ve yedi kişilik bir grup belirdi. Grup, Astana Qazaqstan Team'den Vadim Pronskiy, Team Novo Nordisk'ten Hamish Armitt, Airtox - Carl Ras'tan Mads Andersen, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'dan Samet Bulut, Tarteletto - Isorex'ten Gianni Marchand, Bike Aid'den Lasse Reuss ve Universe Cycling Team'den Lars Quaedvlieg isimlerinden oluştu.

İki kapıda lider İBBSK'den Samet Bulut

Teknik bir rotada Ağva'ya varılmasıyla günün ilk sprint prim kapısı geçildi. Tour of İstanbul'un saygıyı ve birlikteliği temsil eden Saygı Sprint Prim liderliğinde puan veren kapıda kaçış grubu kozlarını paylaştı. 25,1. kilometredeki kapıyı ilk geçen isim İBBSK sporcusu Samet Bulut oldu. Bulut'u Gianni Marchand ve Mads Andersen takip etti.

Saygı sprint prim kapısını takip eden kilometrelerde bir ara kaçış grubu-peloton arasındaki fark 3 dakika 30 saniyeye kadar çıktı.

Parkurun ikinci kapısı, 67,1. kilometredeki tırmanış kapısıydı. 3. kategori tırmanışta kaçış grubu-peloton farkı 1 dakika seviyesine inerken, Samet Bulut saygı sprint kapısının ardından ilk tırmanış kapısından da en önde geçti. Kapıyı Bulut'un ardından ikinci sırada Marchand geçerken, Lars Quaedvlieg ise üçüncü sıraya tırmandı.

Marchand bu sene de adından söz ettirdi

87,8. kilometredeki sprint kapısına gelindiğinde liderlik, geçtiğimiz yılın Tour of İstanbul ikincisi Marchand'a geçti. Kapıda Marchand'ı Lasse Reuss ve Vadim Pronskiy takip etti.

Burgaudeau'dan durdurulamaz atak

Günün son kapısı ise 105,4. kilometredeki 3. kategori tırmanış kapısıydı. Tırmanış kapısına doğru gidilirken pelotonun önünde TotalEnergies'in hummalı çalışması gözlendi. Fransız Pro Team'in sıkı çalışması meyvesini verdi ve zaman farkı giderek azaldı. Kapıya varmadan kaçış grubu peloton tarafından yutuldu.

İkinci tırmanış kapısından birinci sırada geçen Astana Qazaqstan Team sporcusu Anton Kuzmin oldu. Kazak sporcunun ardından kapıyı Lotto Dstny'den Milan Donie ikinci, dünkü etabın kazananı Emilien Jeannière üçüncü sırada geçti.

Yarışın son 5 kilometresine girilirken Astana Qazaqstan Team'den Alessandro Romele, Totalenergies'den Mathieu Burgaudeau ve Airtox-Carl Ras'tan Danimarkalı Magnus Bak Klaris pelotondan ayrılmayı başardı. Son üç kilometreye gelindiğinde peloton kaçış grubunu tekrar yakalamayı başarsa da Burgaudeau dik yokuşta bir kez daha tempoyu artırdı ve atağa kalktı. Parkurun sonlarındaki tırmanışta arayı açan Fransız bisikletçi, zafere ulaşmayı da başardı. Etabı Astana Qazaqstan Team'den İtalyan Alessandro Romele ikinci, Airtox-Carl Ras'tan Danimarkalı Magnus Bak Klaris üçüncü olarak tamamladı. Böylelikle Tour of İstanbul'un ilk iki etabında da galibiyet Totalenergies sporcularının oldu ve turuncu mayo takımda kaldı.

Turuncu mayo Burgaudeau'ya geçti

Yeşille mavinin buluştuğu Tour of İstanbul Şile-Şile etabının ardından mayo sahiplerinde de değişiklikler gerçekleşti. Genel klasman liderinin giydiği turuncu mayo dünkü yarışın galibi Emilien Jeannière'den takım arkadaşı Mathieu Burgaudeau'ya geçti. Jeannière dünkü etabın en iyi sprinteri olmasına rağmen, turuncu mayoyla yarışması sebebiyle bu etapta mavi mayoyu sprint klasmanının ikinci sırasındaki Milan Menten giydi. Şile-Şile etabındaki sprint performansının ardından mavi mayo Burgaudeau'ya geçti.

Samet Bulut beyaz mayonun yeni sahibi oldu

Tırmanış klasmanındaki sıralamaya göre verilen yeşil mayonun sahibi ise değişmedi. Tırmanış kapılarında topladığı puanlarla Spor Toto Spor Kulübü'nden Kaan Soylu Özkalbim yarın da yeşil mayoyu giyecek.

Özkalbim'in bugün yeşil mayoyla yarışması dolayısıyla saygı klasmanındaki puanlara göre verilen beyaz mayo Çatalca-Çatalca etabında saygı prim kapısını ikinci sırada geçen Terengganu Cycling Team sporcusu Muhammad Nur Aiman Bin Rosli'nin üzerindeydi. Samet Bulut bu etaptaki performansıyla saygı klasmanında Kaan Soylu Özkalbim'i yakaladı ve sanal liderliğe yükseldi. Böylelikle Bulut, beyaz mayonun yeni sahibi oldu.

Heyecan devam edecek

İkinci etabı tamamlanan Tour of İstanbul'da büyük heyecan iki gün daha sürecek. Oldukça yakın derecelerle geçilen etaplar nedeniyle son yarışların oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Yarın saat 11.00'de başlayacak üçüncü etapta sporcular, 118,3 kilometrelik Beykoz- Polonezköy parkurunda yarışacak.