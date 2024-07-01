Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi

Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen törende çelenk sunuldu ve Vali ziyaret edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiyle denize açılarak deniz şehitleri adına suya çelenk bırakıldı. Kutlamalar Ganita mevkisinde devam etti ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

01.07.2024 20:58
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Trabzon'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Trabzon Bölge Liman Başkanı Vekili Ahmet Turgay Okur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okur, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı ve beraberindekilerle Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TSCG-95 adlı gemiyle denize açılarak, deniz şehitleri adına suya çelenk bıraktı, İl Müftüsü Selami Aydın da dua etti.

Kutlamalar, Trabzon Bölge Liman Başkanlığının organizasyonuyla Ganita mevkisinde devam etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı ile halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, yağlı direk, denizde top toplama, yüzme, halat çekme gibi çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Halat çekme yarışmasına katılan grupların kıyasıya mücadelesi ilginç anlara sahne oldu.

Yüzme, denizde top toplama ve yağlı direk yarışmalarına katılan 18 yaşındaki Yiğit Savaş Bal, üç yarışmanın birincisi oldu.

Trabzon Bölge Liman Başkanı Vekili Okur, gazetecilere, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemini anlattı.

Etkinliklerin şenlik havasında geçtiğini dile getiren Okur, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarını ilk kez Ganita'da gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl daha renkli ve etkin şekilde kutlamayı hedeflediklerini söyledi.

Üç yarışmada birincilik elde eden Yiğit Savaş Bal ise daha önceki yıllarda düzenlenen yarışmalarda da ödül aldığını ifade etti.

Yelken ve kano sporcuları ile özel teknelerin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Trabzon Bölge Liman Başkanlığının teknesinin de katıldığı etkinlik sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Trabzon Bölge Liman Başkanlığınca vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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