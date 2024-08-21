Trabzon'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon\'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde Haçovit Yaylası'nda çıkan yangında Arif Altuntaş, eşi Gülizar Altuntaş ve kuzenleri Kasım Altuntaş hayatını kaybetti. Yangını çıkardığı belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2024 14:59
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TRABZON'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda tek katlı evde çıkan yangında, Arif (67) ile eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzenleri Kasım Altuntaş (66), hayatını kaybetti. Evi ateşe verdikleri belirtilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçenin Haçovit Yaylası'nda, sabah saatlerinde Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yoğun dumandan etkilenen Arif Altuntaş, eşi Gülizar ve akrabaları Kasım Altuntaş içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Trabzon Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürülmesine müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır"

Kaynak: DHA

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