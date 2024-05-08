Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Gerçekleştirildi

Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Gerçekleştirildi

Trabzon'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi. İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüyerek Filistin bayrağı açtı ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde yapılan basın açıklamasında, İsrail'e karşı dünyanın her yerinde harekete geçildiği ve Müslümanların da yaptırımlarda bulunması gerektiği vurgulandı. Eyleme AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da destek verdi.

08.05.2024 18:31
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Trabzon'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü. Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan Milli Türk Talebe Birliği Trabzon Şube Başkanı Abdurrahman Can Aydın, Filistinlilerin, bütün Müslümanların izzetini, haysiyetini ve şerefini koruduğunu söyledi.

Aydın, İsrail'e karşı dünyanın her yerinde harekete geçildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katil İsrail'i durdurmak için tüm dünya tek vücut halinde. Amerika'dan Hollanda'ya, İngiltere'den İspanya'ya kadar tüm vicdanlar ayakta. Herkes siyonizmin ne denli bir bela olduğunu açık açık konuşmaya başladı. Yaşananların, karşımızdaki kirli ve sinsi düşmanın Müslüman coğrafyaya derin bir operasyonu olduğunu ve bu gerçekle karşı karşıya bulunduğumuzu unutmayalım."

Müslümanların da İsrail'e karşı yaptırımlarda bulunmasını isteyen Aydın, "Artık yeter. Müslüman dünyasının sosyolojik, güvenlik, ekonomik ve ideolojik boyutuyla masaya oturması ve ortak mücadele kararları almasından başka bir yol yoktur. Boykotun her türlüsünü yapmak boynumuzun borcudur. Ama artık ötesine geçmemiz gerekmektedir. Acil ateşkes ilan edilmelidir." dedi.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da destek verdiği eylem sonunda Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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