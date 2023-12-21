Trabzon\'da Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor Projesi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve beraberindekiler, "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor Projesi" kapsamında eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, birliğin Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) ortaklığıyla uygulanan, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla finanse edilen projenin eğitimleri geçen ay başladı.

Teorik eğitimleri tamamlayan kursiyerler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Uygulama Atölyesi'nde hediyelik serender, magnetler, masaüstü süsleri, anahtarlıklar, kemençeden duvar saatleri ve çeşitli ürünler yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon'da, yurt dışına ve diğer illere bağımlı olan turizme yönelik hediyelik eşya sektörünü canlandırmak amacıyla böyle bir projeye başladıklarını belirtti.

Kara, birliğin temel amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, projenin tamamlanmasının ardından TESOB ve proje ortağı MOBİAD ile kursiyerlerin istihdamı için çalışacaklarını ifade etti.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da kursiyerlerin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu kaydederek, kursiyerlerin işe yerleştirilmeleri konusunda oda olarak destek vereceklerini aktardı.

Eski MOBİAD başkanlarından, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alper Bektaş, bugüne kadar MOBİAD çatısı altında el emeği ortaya çıkartılarak nasıl çalışmalar yapılabileceği konusunda birçok çalışma yaptıklarını kaydetti.

Proje Koordinatörü Erhan Eroğlu ve proje ekibi tarafından atölyelerle kursiyerlerin eğitim ve uygulama faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Atölye ziyaretine KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Temiz, Orman Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu, MOBİAD Başkanı Vedat Muhcu ve beraberindekilerde katıldı.