Trabzon\'da "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Trabzon'da "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, her bölgenin kendine özgü sorunları olabileceğini, çalıştayın bu nedenle her ilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çalıştay ile yaşlıların ihtiyaçlarına cevap aranacağını belirten Vali Yıldırım, "Yaşlılarımızın ve yaşı ilerleyen büyüklerimizin hayatlarını nasıl daha kolay hale getirebileceğimiz, onları nasıl daha mutlu yapacağımız konusunda çevremizden örnekler, öğrendiklerimizden, bunlar bilimsel çalışmalar sonucunda da olabilir. Bunları çalıştayda konu etmek, konuşmak çok önemli." diye konuştu.

Yıldırım, gençlerin yaşlılarla birlikte bir arada olmasının avantajlı olduğunu, hayat tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ise sunulan hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Mollaoğlu, "Yaşlılarımız ailelerimizin kıymetli bir parçası olmanın yanı sıra kültürel mirasımızın yaşayan hafızasıdır. Bakanlığımızın verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6'ya yükselerek ülkemiz 'çok yaşlı toplum' sınıfına girmiştir. Bu durum yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesini gerekli kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.