Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan grup toplandı - Son Dakika
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Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan grup toplandı

Trabzon\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınayan grup toplandı

Trabzon Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan bir grup, Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Grup adına açıklama yapan Hacer Akbulut, soykırımı vicdanlara haykırmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti ve insanların bu kanlı zulme ortak olmaması çağrısında bulundu.

11.05.2024 00:53
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Trabzon'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Ortahisar ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hacer Akbulut, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen soykırımı vicdanlara haykırmak adına toplandıklarını söyledi.

"Çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesine dayanamazken bir başkasının evladının hatta binlercesinin Gazze'de, Refah'ta bombalarla parçalanmasına yürek taşıyan insanlar olarak nasıl seyirci kalabiliriz?" sorusunu dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Bugün onların çocuğu, yarın sizin çocuğunuz. Biz bu yüzden çağrımızı duyan, dini, dili ve ırkı fark etmeksizin her vicdan sahibi insana sesleniyoruz, bu kanlı zulme ortak olmayın. Bir fincan kahve size bir kurşun gibi görünmeyebilir ama sermaye sahipleri için tam olarak öyle görünüyor."

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan grup toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan grup toplandı - Son Dakika
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