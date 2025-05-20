Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonları: 25 Gözaltı

Trabzon'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 70 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, dolu şekilde bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ortahisar, Araklı, Tonya ve Dernekpazarı ilçelerindeki uygulamalarda ise 21 şüphelinin adresinde arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde, düzenek ve bir miktar para ele geçirildi.

Beşikdüzü'nde de 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 1 av tüfeği ve 9 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.