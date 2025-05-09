Trabzon\'da Kadınlar Gazze için Ses Yükseltti

Trabzon'da kadınlardan oluşan grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Atatürk Alanı'nda bir araya gelen Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan protestoda, "Dünya Gazze'yi seyrediyor, insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.

İnisiyatif Başkanı Gülderen Mumcu, iki gün sonra Anneler Günü olduğunu belirterek, "Annelik sadece beslemek, giydirmek değildir. Annelik, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yürümektir. Filistinli anneler çocuklarını büyütürken aynı anda hayatta kalmaları için gece gündüz dua etmek zorundalar. ve biz biliyoruz ki Gazze'deki anneler sadece kendi çocuklarını değil, insanlığın da onurunu ayakta tutuyor." dedi.

Filistinli annelerin yalnız olmadığını vurgulayan Mumcu, "Buradayız çünkü Gazze'de bir annenin kalbi durduğunda, dünyanın başka yerindeki annelerin kalbi sızlar. Bir çocuğun 'anne' diye ağladığı bir yerde hiçbir kutlama tam değildir. O yüzden bugün Anneler Günü'nü kutlamıyoruz. Bugün, anneliğin direniş olduğunu hatırlıyoruz. Bugün, Gazze'deki annelerin sesini buraya taşıyoruz. Gazze'nin anneleri, sizi duyuyoruz, acınızı taşıyoruz. Mücadelenizi yüreğimizde büyütüyoruz." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.