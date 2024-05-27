Trabzon'da Metin Alp Bebek, Kök Hücre Tedavisiyle Yaşam Mücadelesini Kazandı - Son Dakika
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Trabzon'da Metin Alp Bebek, Kök Hücre Tedavisiyle Yaşam Mücadelesini Kazandı

Trabzon\'da Metin Alp Bebek, Kök Hücre Tedavisiyle Yaşam Mücadelesini Kazandı

Trabzon'da 25 haftalık dünyaya gelen Metin Alp bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verdiği 116 günlük yaşam mücadelesini kök hücre tedavisi sayesinde kazandı. Bebeğin annesindeki enfeksiyon nedeniyle erken doğum gerçekleşmiş ve bebeğin akciğerleri ciddi şekilde etkilenmişti. Yenidoğan uzmanı Doç. Dr. Handan Bezirganoğlu tarafından uygulanan kök hücre tedavisi sonucunda bebeğin durumu iyileşti ve taburcu edildi. Bu tedavi, bölgede uygulanan ilk ve başarılı bir örnek olarak kaydedildi.

27.05.2024 11:31
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Trabzon'da 25 haftalık dünyaya gelen Metin Alp bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verdiği 116 günlük yaşam mücadelesini kök hücre tedavisi sayesinde kazandı.

Bayburt'ta yaşayan 36 yaşındaki Zeynep Saka, hamileliğinin 25. haftasında başvurduğu özel bir hastaneden enfeksiyon nedeniyle 24 Ocak'ta Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Ünitesine sevk edildi.

Fikret Saka ile 4 yıllık evli olan bir çocuk annesi Saka, vücudundaki enfeksiyonun bebeği etkilemesinden ötürü doğuma alındı. Saka çifti, sezaryenle doğan 1 kilogram ağırlığındaki bebeğe "Metin Alp" adını verdi.

Ağır solunum yetmezliği oluşan Metin Alp, hastanenin yenidoğan 3. basamak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yenidoğan uzmanı Doç. Dr. Handan Bezirganoğlu, Sağlık Bakanlığının onayıyla doğumun beşinci haftasında bebeğin akciğerlerine ilk kök hücre tedavisini uyguladı.

Tedaviden sonuç alan Bezirganoğlu, belli bir süre sonra Metin Alp'e ikinci kez kök hücre tedavisi uyguladı. Tedavinin üçüncü ayında solunum cihazından ayrılan bebek, serbest oksijen desteğiyle 3 kilo 500 gram olarak taburcu edildi.

Anne Zeynep Saka, 116 gün süren tedavi sonunda oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

"O hayata tutundu"

Doç. Dr. Bezirganoğlu, AA muhabirine, Metin Alp'in annesindeki ağır enfeksiyonla doğduğunu söyledi.

Hem erken doğum hem de solunum yetmezliği nedeniyle bebeğin zor günler geçirdiğini belirten Bezirganoğlu, "Bu açıdan benim gördüğün en kötü hastaydı. Tüm destek tedavilerine rağmen kandaki oksijen düzeyini normal aralıkta tutmakta ve akciğerlerini havalandırmakta çok zorlandık. Çok uzun bir dönem yaşam ve ölüm arasında seyretti." dedi.

Bezirganoğlu, bebeğin hayata tutunması için ekip arkadaşlarıyla büyük mücadele verdiklerini anlatarak, "O hayata tutundu, hayata tutundukça biz de olağanüstü bir çabayla onu hayatta tutmak için uğraştık." ifadesini kullandı.

Kök hücrelerin, ölen, hastalanan ya da hasarlanan hücrelerin yerine yenisini üretebildiğini aktaran Bezirganoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada yavaş yavaş artan bir uygulama. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının belli prosedürler sonucunda izniyle çok kısıtlı merkezlerde deneyimli ekiple yeni yeni uygulanmaya başlandı. Biz de bu hastamıza kan bankasından temin ettiğimiz göbek kordonu kökenli kültüre edilmiş kök hücre tedavisi uyguladık. Uygulama hem damardan hem de akciğere entübasyon tüpünden verilerek yapıldı. Gerçekten çok büyük fayda gördük. Üç ayın sonunda hastayı solunum cihazından ayırabildik. Serbest oksijen desteğine geçti. Annesine kavuşturabildik."

"Bu tedaviyi bölgemizde uygulayan ilk merkeziz"

Doç. Dr. Bezirganoğlu, Metin Alp'in şu an serbest oksijen desteği altında annesinin emzirebildiği ve bakımlarını yapabildiği bir hasta olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu tedaviyi bölgemizde uygulayan ilk merkeziz. Aynı zamanda başarıyla uygulayan ilk merkeziz. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Bu bebeği yaşatabilmek ve anneyle kavuşturabilmek gerçekten bizim için çok önemliydi. İlk kavuşma anında annenin gözyaşlarını görünce gerçekten değdiğini düşündük. Bu hasta bizim için çok büyük deneyim oldu ve bize çok şey öğretti. İleriki zamanlarda gerekli hastalarda, belki yenidoğanların diğer hastalıklarında bu tedaviyi Sağlık Bakanlığının izniyle uygulamayı planlıyoruz."

"Şimdi bebeğim benimle, çok mutluyum"

Anne Zeynep Saka, sıkıntılı bir hamilelik geçirdiğini, Bayburt'ta yenidoğan 3. basamak yoğun bakım olmadığı için Trabzon'a sevk edildiğini anlattı.

Vücudundaki enfeksiyondan dolayı erken doğum yaptığını belirten Saka, "Bendeki enfeksiyon bebeğe geçtiği için akciğerlerinde çok büyük sorun yaşadı. Bunun için kök hücre tedavisi aldı ve daha iyi oldu. Bayburt'tan buraya devamlı gidip geldim ve doktor hanımdan telefonla bilgi aldım. Şimdi bebeğim benimle, çok mutluyum. Handan Hanım'a, Doç. Dr. Berna Hekimoğlu'na, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerine, hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi özveriyle çalışıyorlar. Bebeğimi evime götüreceğim için çok mutluyum."

Saka, bebeğini ilk kez kucağına aldığında ağladığını dile getirerek, "Mutluluğumu tarif edemem. Burada benim gibi bekleyen anneler umudunu kaybetmesinler, bebekleri iyi olacak, doktorlarımız çok iyi bakıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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