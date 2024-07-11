Trabzon'da raylı sistem paneli düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da raylı sistem paneli düzenlendi

Trabzon'da hayata geçirilmesi planlanan raylı sistemle ilgili düzenlenen panelde, 2025 yılında ilk kazmanın vurulacağı belirtildi. Panelde, raylı sistemin Trabzon için geç kalındığı vurgusu yapıldı ve gerekliliği açıklandı.

11.07.2024 20:15
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Trabzon kent içi raylı sistemi düzenlenen panelle masaya yatırıldı

TRABZON - Trabzon'da hayata geçirilmesi planlanan raylı sistemle ilgili ilk kazmanın 2025 yılında vurulacağı belirtildi.

TMMOB İnşaat Mühendisliği Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Trabzon Kent İçi Raylı Sistemler Paneli" Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Hasan Turan Salonunda yapıldı.

Panelde, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki ve KTÜ İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar birer konuşma yaptı.

Panelde yapılan konuşmalarda Trabzon için raylı sistemin geç kalındığı vurgusu yapıldı.

Panelde ilk olarak söz alan İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, raylı sistemin Trabzon için kentin dokusuna uygun değerini daha yukarıya taşıyacak ve ulaşımı rahatlatacak seçenek olarak görüldüğünü belirterek, "Ülkemizde ulaşım yöntemlerinden karayolları ulaşımı yüzde 90 mertebesinde olup büyük bir yer tutmaktadır. Ancak bunun dışında özellikle son yıllarda raylı sistemler üzerinde bakanlık ve yerel yönetimler ile bir çok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bunların içerisinde şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha önemli ulaşım çeşidi ortaya koymak amacıyla raylı sistemler şehirlerin gelişmişliklerinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Toplum nezdinde ulaşım bahse konu olduğunda ana gündemden biri olan raylı sistemler kadim bir kent olan Trabzon için kentin dokusuna uygun değerini daha yukarıya taşıyacak ve ulaşımı rahatlatacak seçenek olarak görülmektedir. Bu amaçla 2022 yılında Trabzon ulaşım ana planı yapılmış raylı sistemin Trabzon için gerekliliği açıklanarak yapılması planlanan hatlara ilişkin sayısal veriler yayınlaşmıştır" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon için raylı sistemin geç kalındığını belirterek "Hep birlikte olacağız, kentimize artık bu raylı ulaşım sistemlerini kentimize kazandıracağız. Ortahisar belediyesi olarak bize nerede ne görev düşüyorsa birlikte olacağız. Artık kentimizin çok geç kalınmış bu önemli eksiğini hep birlikte yerine getireceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı'da raylı sistem için ilk kazmanın 2025 yılında vurulacağını kaydederek, "Süreç çok hızlı işliyor 2025 yılında bu iş başlamış olacak, öyle ya da böyle ilk kazmayı vuracağız diye bakanlıkla mutabakatımız var. O süreye kadar güzergah etütlerini bile yeniden ele alarak uygulama projelerini tamamlayıp ilk etabı 2025 yılında kazma vurup başlatmak istiyoruz. Bir kabulümüz yok en doğru karar neyse bakanlıkla birlikte uygulama niyetimiz var" dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'da raylı sistemle ilgili üniversite olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek "Trabzon kent içi raylı sistem gerçekten geç kalınmış. Bir çok ilde raylı sistemi bırakın metro var. Üniversite olarak bu sistemin bu projenin her yerinde görev alabiliriz her türlü katkıyı verebiliriz" diye konuştu.

KTÜ İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar ise raylı sistemle ilgili anket sayılarının artırılması gerektiğine vurgu yaparak "Sorun şu metrobüs hattı getirsek Trabzon halkı kullanmak ister mi? En önemli soru bu. Bir işletme açtınız ama talep ilerleyen zamanlarda düşerse bir anlamı kalmıyor. O nedenle anket çalışmalarını mümkün mertebede Trabzon'un geneline önemli ölçüde de hane halkı anketleri sayısının artırılması önemli. En önemlisi vatandaş raylı sistemi kullanacak mı? Sadece Türkiye'de değil birçok gelişmiş ülkelerde otobüs hatlarında otobüslerin doluluk oranı nedeniyle vatandaşlar istediği noktaya ulaşamıyor. Bu en çok gördüğümüz yerlerin başında Ankara geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Trabzon, Ulaşım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da raylı sistem paneli düzenlendi - Son Dakika

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