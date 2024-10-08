Trabzon'da Selin Hasarı 209 Milyon Lira - Son Dakika
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Trabzon'da Selin Hasarı 209 Milyon Lira

Trabzon\'da Selin Hasarı 209 Milyon Lira

Trabzon'da sel ve heyelan nedeniyle toplam hasar 209 milyon 548 bin TL olarak belirlendi.

08.10.2024 13:19
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TRABZON Valiliği, 20 Eylül'de heyelan, sel ve su baskınından etkilenen Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde zarar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirterek toplam hasarın 209 milyon 548 bin lira civarında olduğunu açıkladı.

Kentte 20 Eylül'de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene'de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65) cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta, 1 mil açıkta denizde ulaşıldı. Trabzon Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklamasında 382 personel ve 247 iş makinesi ile kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

SELİN BİLANÇOSU 209 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Binalarla ilgili yapılan hasar tespitlerinde 14 binanın yıkık, ağır hasarlı olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Heyelan ve su baskınına yönelik jeolojik (afet) etütlerinde ise 46 konut, 1 iş yeri ve 7 ahırın, önlem alınamayacak düzeyde heyelan veya taşkın riski altında olduğu, 33 binanın ise istinat duvarı yapılarak güvenliğinin sağlanabileceği belirlenmiştir. Zarar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde toplam 151 iş yeri, 123 konut ve 98 araç için zarar tespiti yapılmıştır. Toplam zarar 209 milyon 548 bin 976 TL olarak tespit edilmiştir" denildi.

'1703 ÜRETİCİNİN ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ'

Açıklamada 1703 üreticiye ait arazinin zarar gördüğünün bildirilerek, "Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 1703 üreticiye ait toplam 919 bin 40 metrekare tarım arazisi ve 189 bin 735 depo ürün, 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan,18 kanatlı hayvan ve 18 arı kovanı zarar görmüştür. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin tespit ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Yapılan incelemelerde 439 noktada meydana gelen hasarlar nedeniyle 406 noktada farklı tip ve kesitlerde istinat duvarı, 141 menfez, 8 büz, 1 açık kanal, 1120 metre beton yol, 8 tahkimat ve drenaj önlemleri alınması gerektiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Selin Hasarı 209 Milyon Lira - Son Dakika

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