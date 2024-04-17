Trabzon\'da Sıcak Havayı Değerlendirenler Denize Girdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi.
Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sahil şeridindeki plajlara geldi.
Vatandaşların bazıları sahilde yürüyüş yaparken kimileri denize girdi.
Tatil için ailesiyle İstanbul'dan gelen Yusuf Aydın, AA muhabirine, sıcak havayı sahilde değerlendirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Çocuklarıyla denizde güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Aydın, "Kum oldukça sıcaktı ve çocuklarımı çağırdım. 'Denize girebilecek miyiz?' diye bir deneyelim dedik ve hep birlikte yüzdük. İyi ki de yüzmüşüz, deniz çok güzel ve temiz, su oldukça da soğuk. Hem sağlık hem de keyif için girelim dedik ve iyi ki de girmişiz. Yarın da hava sıcak olursa girmeyi isteriz." diye konuştu.
Aydın, nisan ayı içerisinde ilk kez Karadeniz'de denize girdiğini ifade ederek, "Normalde Karadeniz daha geç ısınır. İlk defa hayatımda nisan ayında Karadeniz'de denize girdim. Güzel oldu, inşallah devamı gelir." dedi.
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