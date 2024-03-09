Trabzon\'da Tarihi Avrasya Pazarı hizmete açıldı

Trabzon'da, yapımı tamamlanan Tarihi Avrasya Pazarı törenle hizmete açıldı.
Vali Aziz Yıldırım, Pazarkapı Mahallesi'ndeki pazarın açılış töreninde, pazarların sadece alışveriş yapılan yerler olmadığını, kültürü de sonraki nesillere taşıyan mekanlar arasında bulunduğunu söyledi.
Yıldırım, Tarihi Avrasya Pazarı'nın Ganita Parkı ile bağlantısının da sağlandığı zaman çok daha güzel bir sosyal mekan olacağını vurguladı.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, şehri yakından ilgilendiren projenin esnafa değer katacak güzel bir iş olduğunu ifade etti.
Tarihi Avrasya Pazarı'nın özellikle küçük esnafın ürünlerini değerlendireceği güzel bir yer olduğunu anlatan Karaismailoğlu, kentin önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini, pazarın da turistlerin uğrak noktası olacağını aktardı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Avrasya Pazarı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu işler için yürek lazım. Esnafımızı kutluyorum, bu sizlerin eseridir. Bu alan, şehrin ticaret anlamında merkezi konumunda olan bir alan. Hemen yanında Bilim Merkezi, alanın diğer bölgesinde ilçe durakları var. Burası hem ticaret hem de sosyal yaşam anlamında çok önemli yeni bir destinasyon olacak." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın ve Avrasya Pazarı Esnafları Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci'nin konuşmasının ardından pazarın açılışı gerçekleştirildi.
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