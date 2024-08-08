Trabzon'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı Düzenlendi

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı organize edildi.

Gönüllü Hizmetler Derneği ve Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen kampa, 9 ülkeden 11 gönüllü katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, Polonya ve Azerbaycan'dan ilçeye gelen gönüllüler, 10 gün sürecek kamp boyunca Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu ve Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu'nda okul bahçesindeki oyun alanı ve sınıfların boyanmasına yardım etti.

Gönüllülerin ülkelerini tanıttığı organizasyon kapsamında yöresel yemek ikramı, gezi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu Müdürü İdris Hacımahmutoğlu, 14 Ağustos'ta sona erecek kampta 9 ülkeden farklı kültürlere sahip gönüllülerin bir araya gelerek örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.