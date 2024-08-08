Trabzon'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı Düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Gönüllü Hizmetler Derneği ve Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı düzenlendi. 9 ülkeden 11 gönüllünün katıldığı kamp boyunca okul bahçesindeki oyun alanı ve sınıflar boyandı, yöresel yemek ikramı ve gezi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

08.08.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı organize edildi.

Gönüllü Hizmetler Derneği ve Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen kampa, 9 ülkeden 11 gönüllü katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, Polonya ve Azerbaycan'dan ilçeye gelen gönüllüler, 10 gün sürecek kamp boyunca Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu ve Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu'nda okul bahçesindeki oyun alanı ve sınıfların boyanmasına yardım etti.

Gönüllülerin ülkelerini tanıttığı organizasyon kapsamında yöresel yemek ikramı, gezi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu Müdürü İdris Hacımahmutoğlu, 14 Ağustos'ta sona erecek kampta 9 ülkeden farklı kültürlere sahip gönüllülerin bir araya gelerek örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Taşkıran, Çaykara, trabzon, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:19:08. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement